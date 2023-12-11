https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915099761.html
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза - РИА Новости, 11.12.2023
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
Постпреды ЕС достигли прогресса в согласовании 12-го пакета санкций против России, но дата их утверждения пока неизвестна, работа продолжается, сообщил... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:39
2023-12-11T15:39
2023-12-11T15:46
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Постпреды ЕС достигли прогресса в согласовании 12-го пакета санкций против России, но дата их утверждения пока неизвестна, работа продолжается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Журналисты спросили его, как продвигается работа над пакетом, и когда можно ждать его презентацию."Все зависит от того, насколько амбициозным я буду при ответе. Если я буду очень амбициозен, я скажу, что мы стремимся согласовать пакет уже сегодня вечером, если я буду менее амбициозен, я скажу, что мы пытаемся согласовать его завтра или как можно скорее <…> Работа идет, постпреды достигли вчера хорошего прогресса, но пока я не могу назвать дату, когда пакет утвердят", - сообщил источник.
https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914471125.html
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евросоюз, в мире
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
Постпреды ЕС достигли прогресса в согласовании 12-го пакета санкций против РФ
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Постпреды ЕС достигли прогресса в согласовании 12-го пакета санкций против России, но дата их утверждения пока неизвестна, работа продолжается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Журналисты спросили его, как продвигается работа над пакетом, и когда можно ждать его презентацию.
"Все зависит от того, насколько амбициозным я буду при ответе. Если я буду очень амбициозен, я скажу, что мы стремимся согласовать пакет уже сегодня вечером, если я буду менее амбициозен, я скажу, что мы пытаемся согласовать его завтра или как можно скорее <…> Работа идет, постпреды достигли вчера хорошего прогресса, но пока я не могу назвать дату, когда пакет утвердят", - сообщил источник.
Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не работают