https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915099761.html

Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза - РИА Новости, 11.12.2023

Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

Постпреды ЕС достигли прогресса в согласовании 12-го пакета санкций против России, но дата их утверждения пока неизвестна, работа продолжается, сообщил... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:39

2023-12-11T15:39

2023-12-11T15:46

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Постпреды ЕС достигли прогресса в согласовании 12-го пакета санкций против России, но дата их утверждения пока неизвестна, работа продолжается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Журналисты спросили его, как продвигается работа над пакетом, и когда можно ждать его презентацию."Все зависит от того, насколько амбициозным я буду при ответе. Если я буду очень амбициозен, я скажу, что мы стремимся согласовать пакет уже сегодня вечером, если я буду менее амбициозен, я скажу, что мы пытаемся согласовать его завтра или как можно скорее <…> Работа идет, постпреды достигли вчера хорошего прогресса, но пока я не могу назвать дату, когда пакет утвердят", - сообщил источник.

https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914471125.html

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