Рейтинг@Mail.ru
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 11.12.2023 (обновлено: 15:46 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915099761.html
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза - РИА Новости, 11.12.2023
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
Постпреды ЕС достигли прогресса в согласовании 12-го пакета санкций против России, но дата их утверждения пока неизвестна, работа продолжается, сообщил... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:39
2023-12-11T15:46
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Постпреды ЕС достигли прогресса в согласовании 12-го пакета санкций против России, но дата их утверждения пока неизвестна, работа продолжается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Журналисты спросили его, как продвигается работа над пакетом, и когда можно ждать его презентацию."Все зависит от того, насколько амбициозным я буду при ответе. Если я буду очень амбициозен, я скажу, что мы стремимся согласовать пакет уже сегодня вечером, если я буду менее амбициозен, я скажу, что мы пытаемся согласовать его завтра или как можно скорее &lt;…&gt; Работа идет, постпреды достигли вчера хорошего прогресса, но пока я не могу назвать дату, когда пакет утвердят", - сообщил источник.
https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914471125.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, в мире
Евросоюз, В мире
Источник раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

Постпреды ЕС достигли прогресса в согласовании 12-го пакета санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Постпреды ЕС достигли прогресса в согласовании 12-го пакета санкций против России, но дата их утверждения пока неизвестна, работа продолжается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Журналисты спросили его, как продвигается работа над пакетом, и когда можно ждать его презентацию.
"Все зависит от того, насколько амбициозным я буду при ответе. Если я буду очень амбициозен, я скажу, что мы стремимся согласовать пакет уже сегодня вечером, если я буду менее амбициозен, я скажу, что мы пытаемся согласовать его завтра или как можно скорее <…> Работа идет, постпреды достигли вчера хорошего прогресса, но пока я не могу назвать дату, когда пакет утвердят", - сообщил источник.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не работают
7 декабря, 19:20
 
ЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала