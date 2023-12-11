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Почти 640 тысяч самозанятых работают в Московской области - РИА Новости, 11.12.2023
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Новости Подмосковья
 
19:41 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/samozanyatye-1915169831.html
Почти 640 тысяч самозанятых работают в Московской области
Почти 640 тысяч самозанятых работают в Московской области - РИА Новости, 11.12.2023
Почти 640 тысяч самозанятых работают в Московской области
За год количество самозанятых в Подмосковье увеличилось почти на 40%, показатель достиг почти 640 тысяч, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:41
2023-12-11T19:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
самозанятые
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За год количество самозанятых в Подмосковье увеличилось почти на 40%, показатель достиг почти 640 тысяч, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "По итогам 11 месяцев 2023 года число самозанятых в Подмосковье составляет 638 200 человек. По сравнению с годом ранее количество предпринимателей в этом статусе увеличилось почти на 37%. Специальный налоговый режим был введен в 2019 году, за это время самозанятые региона суммарно заработали 284,5 миллиарда рублей", — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что самозанятые региона ведут деятельность в различных сферах, в том числе в строительстве, торговле, автоперевозках, обучении, сфере красоты и информационных услугах. Также самозанятые могут воспользоваться услугами центра "Мой бизнес". Так, например, самозанятые могут получить содействие в регистрации товарных знаков, воспользоваться услугой по производству видеоролика или созданию сайта.
https://ria.ru/20231013/samozanyatye-1902482289.html
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московская область (подмосковье), самозанятые, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), самозанятые, Общество

Почти 640 тысяч самозанятых работают в Московской области

© iStock.com / Zephyr18Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / Zephyr18
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За год количество самозанятых в Подмосковье увеличилось почти на 40%, показатель достиг почти 640 тысяч, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"По итогам 11 месяцев 2023 года число самозанятых в Подмосковье составляет 638 200 человек. По сравнению с годом ранее количество предпринимателей в этом статусе увеличилось почти на 37%. Специальный налоговый режим был введен в 2019 году, за это время самозанятые региона суммарно заработали 284,5 миллиарда рублей", — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что самозанятые региона ведут деятельность в различных сферах, в том числе в строительстве, торговле, автоперевозках, обучении, сфере красоты и информационных услугах.
Также самозанятые могут воспользоваться услугами центра "Мой бизнес". Так, например, самозанятые могут получить содействие в регистрации товарных знаков, воспользоваться услугой по производству видеоролика или созданию сайта.
Самозанятый - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Число самозанятых в Подмосковье превысило 600 тысяч
13 октября, 11:52
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)самозанятыеОбщество
 
 
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