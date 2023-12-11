https://ria.ru/20231211/samozanyatye-1915169831.html

Почти 640 тысяч самозанятых работают в Московской области

Почти 640 тысяч самозанятых работают в Московской области - РИА Новости, 11.12.2023

Почти 640 тысяч самозанятых работают в Московской области

За год количество самозанятых в Подмосковье увеличилось почти на 40%, показатель достиг почти 640 тысяч, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:41

2023-12-11T19:41

2023-12-11T19:41

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За год количество самозанятых в Подмосковье увеличилось почти на 40%, показатель достиг почти 640 тысяч, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "По итогам 11 месяцев 2023 года число самозанятых в Подмосковье составляет 638 200 человек. По сравнению с годом ранее количество предпринимателей в этом статусе увеличилось почти на 37%. Специальный налоговый режим был введен в 2019 году, за это время самозанятые региона суммарно заработали 284,5 миллиарда рублей", — рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что самозанятые региона ведут деятельность в различных сферах, в том числе в строительстве, торговле, автоперевозках, обучении, сфере красоты и информационных услугах. Также самозанятые могут воспользоваться услугами центра "Мой бизнес". Так, например, самозанятые могут получить содействие в регистрации товарных знаков, воспользоваться услугой по производству видеоролика или созданию сайта.

https://ria.ru/20231013/samozanyatye-1902482289.html

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московская область (подмосковье), самозанятые, общество