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Россиянин прилетел в США без документов, авиабилета и не смог объяснить как - РИА Новости, 11.12.2023
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23:55 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/rossiyanin-1915196878.html
Россиянин прилетел в США без документов, авиабилета и не смог объяснить как
Россиянин прилетел в США без документов, авиабилета и не смог объяснить как - РИА Новости, 11.12.2023
Россиянин прилетел в США без документов, авиабилета и не смог объяснить как
Российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и сам не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T23:55
2023-12-11T23:55
копенгаген
sas
фбр
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ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и сам не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло. Некоего Сергея Владимировича Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Согласно материалам суда, мужчина не смог предъявить заграничный паспорт и въездную визу, а на допросе заявил, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании SAS и проходил проверки в аэропорту датской столицы. "Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. В качестве экономиста он работал в России много времени назад. Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит", - говорится в документе за подписью специального агента ФБР. При досмотре багажа у него нашлись российское и израильское внутренние "удостоверения личности" и частичная фотография паспорта на мобильном телефоне с его именем, датой рождения и номером документа. Представители авиаперевозчика подтвердили, что Очигава летел их рейсом из Копенгагена. По их рассказам, мужчина не предъявлял посадочного талона и сел в кресло, которое не было распределено между пассажирами. В полете он бродил по салону, менял места, пытался говорить с попутчиками, но большинство его игнорировали. "Он просил по две порции в каждый сеанс приема пищи и однажды попытался съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа", - сказано в документе. В суде Лос-Анджелеса Очигаве предъявили обвинения в бездокументном проезде на борту воздушного судна и оставили под стражей на период разбирательства дела.
https://ria.ru/20231129/aviakompanii-1912648214.html
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копенгаген, sas, фбр, сша, лос-анджелес
Копенгаген, SAS, ФБР, США, Лос-Анджелес
Россиянин прилетел в США без документов, авиабилета и не смог объяснить как

Россиянин прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета и не смог объяснить как

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и сам не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло.
Некоего Сергея Владимировича Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов.
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Согласно материалам суда, мужчина не смог предъявить заграничный паспорт и въездную визу, а на допросе заявил, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании SAS и проходил проверки в аэропорту датской столицы.
«
"Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. В качестве экономиста он работал в России много времени назад. Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит", - говорится в документе за подписью специального агента ФБР.
При досмотре багажа у него нашлись российское и израильское внутренние "удостоверения личности" и частичная фотография паспорта на мобильном телефоне с его именем, датой рождения и номером документа.
Представители авиаперевозчика подтвердили, что Очигава летел их рейсом из Копенгагена. По их рассказам, мужчина не предъявлял посадочного талона и сел в кресло, которое не было распределено между пассажирами. В полете он бродил по салону, менял места, пытался говорить с попутчиками, но большинство его игнорировали.
«
"Он просил по две порции в каждый сеанс приема пищи и однажды попытался съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа", - сказано в документе.
В суде Лос-Анджелеса Очигаве предъявили обвинения в бездокументном проезде на борту воздушного судна и оставили под стражей на период разбирательства дела.
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КопенгагенSASФБРСШАЛос-Анджелес
 
 
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