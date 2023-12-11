https://ria.ru/20231211/rossiyanin-1915196878.html

Россиянин прилетел в США без документов, авиабилета и не смог объяснить как

Россиянин прилетел в США без документов, авиабилета и не смог объяснить как - РИА Новости, 11.12.2023

Россиянин прилетел в США без документов, авиабилета и не смог объяснить как

Российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и сам не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T23:55

2023-12-11T23:55

2023-12-11T23:55

копенгаген

sas

фбр

сша

лос-анджелес

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ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Российский экономист без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес и сам не в состоянии объяснить озадаченным властям США, каким образом это произошло. Некоего Сергея Владимировича Очигаву задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Согласно материалам суда, мужчина не смог предъявить заграничный паспорт и въездную визу, а на допросе заявил, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании SAS и проходил проверки в аэропорту датской столицы. "Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. В качестве экономиста он работал в России много времени назад. Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит", - говорится в документе за подписью специального агента ФБР. При досмотре багажа у него нашлись российское и израильское внутренние "удостоверения личности" и частичная фотография паспорта на мобильном телефоне с его именем, датой рождения и номером документа. Представители авиаперевозчика подтвердили, что Очигава летел их рейсом из Копенгагена. По их рассказам, мужчина не предъявлял посадочного талона и сел в кресло, которое не было распределено между пассажирами. В полете он бродил по салону, менял места, пытался говорить с попутчиками, но большинство его игнорировали. "Он просил по две порции в каждый сеанс приема пищи и однажды попытался съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа", - сказано в документе. В суде Лос-Анджелеса Очигаве предъявили обвинения в бездокументном проезде на борту воздушного судна и оставили под стражей на период разбирательства дела.

https://ria.ru/20231129/aviakompanii-1912648214.html

https://ria.ru/20231130/dokumenty-1913032846.html

копенгаген

сша

лос-анджелес

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копенгаген, sas, фбр, сша, лос-анджелес