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Многие страны вступили с Россией в военный конфликт, заявил Медведев
Многие страны вступили с Россией в военный конфликт, заявил Медведев - РИА Новости, 11.12.2023
Многие страны вступили с Россией в военный конфликт, заявил Медведев
Россия сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с РФ в военный конфликт, но в любом случае сейчас очень благодатное время для... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:43
2023-12-11T16:43
2023-12-11T16:43
безопасность
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с РФ в военный конфликт, но в любом случае сейчас очень благодатное время для получения знаний, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Не мне вам объяснять в какое время мы живем, время бурное, драматическое, наша страна противостоит большому количеству стран, которые вступили с нами в военный конфликт, как бы там это не называлось. Но в любом случае, для того, чтобы получать знания, сейчас очень благодатное время", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Совет Безопасности РФ
Многие страны вступили с Россией в военный конфликт, заявил Медведев
Медведев: Россия противостоит многим странам, вступившим в военный конфликт
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с РФ в военный конфликт, но в любом случае сейчас очень благодатное время для получения знаний, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Не мне вам объяснять в какое время мы живем, время бурное, драматическое, наша страна противостоит большому количеству стран, которые вступили с нами в военный конфликт, как бы там это не называлось. Но в любом случае, для того, чтобы получать знания, сейчас очень благодатное время", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.
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