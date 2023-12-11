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Многие страны вступили с Россией в военный конфликт, заявил Медведев - РИА Новости, 11.12.2023
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16:43 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/rossiya-1915122946.html
Многие страны вступили с Россией в военный конфликт, заявил Медведев
Многие страны вступили с Россией в военный конфликт, заявил Медведев - РИА Новости, 11.12.2023
Многие страны вступили с Россией в военный конфликт, заявил Медведев
Россия сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с РФ в военный конфликт, но в любом случае сейчас очень благодатное время для... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:43
2023-12-11T16:43
безопасность
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с РФ в военный конфликт, но в любом случае сейчас очень благодатное время для получения знаний, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Не мне вам объяснять в какое время мы живем, время бурное, драматическое, наша страна противостоит большому количеству стран, которые вступили с нами в военный конфликт, как бы там это не называлось. Но в любом случае, для того, чтобы получать знания, сейчас очень благодатное время", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.
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безопасность, россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Совет Безопасности РФ
Многие страны вступили с Россией в военный конфликт, заявил Медведев

Медведев: Россия противостоит многим странам, вступившим в военный конфликт

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с РФ в военный конфликт, но в любом случае сейчас очень благодатное время для получения знаний, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Не мне вам объяснять в какое время мы живем, время бурное, драматическое, наша страна противостоит большому количеству стран, которые вступили с нами в военный конфликт, как бы там это не называлось. Но в любом случае, для того, чтобы получать знания, сейчас очень благодатное время", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.
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БезопасностьРоссияДмитрий МедведевСовет Безопасности РФ
 
 
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