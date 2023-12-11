https://ria.ru/20231211/rossiya-1915122946.html

Многие страны вступили с Россией в военный конфликт, заявил Медведев

Многие страны вступили с Россией в военный конфликт, заявил Медведев - РИА Новости, 11.12.2023

Многие страны вступили с Россией в военный конфликт, заявил Медведев

Россия сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с РФ в военный конфликт, но в любом случае сейчас очень благодатное время для... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:43

2023-12-11T16:43

2023-12-11T16:43

безопасность

россия

дмитрий медведев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с РФ в военный конфликт, но в любом случае сейчас очень благодатное время для получения знаний, сказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Не мне вам объяснять в какое время мы живем, время бурное, драматическое, наша страна противостоит большому количеству стран, которые вступили с нами в военный конфликт, как бы там это не называлось. Но в любом случае, для того, чтобы получать знания, сейчас очень благодатное время", - сказал Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

https://ria.ru/20231206/zapad-1913983101.html

россия

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Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф