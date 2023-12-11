https://ria.ru/20231211/remont_mosta-1915128579.html

Мост через ручей Семеновский отремонтировали в Липецкой области

Мост через ручей Семеновский отремонтировали в Липецкой области - РИА Новости, 11.12.2023

Мост через ручей Семеновский отремонтировали в Липецкой области

В Добровском районе открыли для проезда мост через ручей Семеновский на автодороге Липецк-Борисовка, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:57

2023-12-11T16:57

2023-12-11T17:52

липецкая область

игорь артамонов

ремонт

мосты

автомобильные дороги

липецкая область

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Добровском районе открыли для проезда мост через ручей Семеновский на автодороге Липецк-Борисовка, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, сооружение капитально отремонтировали в этом году благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Переправу длиной 35 метров построили заново: прежние конструкции были в неудовлетворительном состоянии, их полностью демонтировали. Проезд на время ремонта был организован по временной дороге, построенной рядом. Артамонов отметил, что специалисты компании "Капиталстрой" установили 32 новые буронабивные сваи на глубине от 10 до 18 метров, возвели опоры, на них уложили 12 железобетонных пролетных балок, собрали мостовое полотно, укрепили бетоном конусы. Работа на объекте шла круглосуточно. "Темпы строительных и ремонтных работ на дорожных объектах Липецкой области последние несколько лет впечатляют. Надеемся, что обновленные участки будут надежными и прослужат долго", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231117/most-1910108264.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, ремонт, мосты, автомобильные дороги