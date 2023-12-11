https://ria.ru/20231211/razblokirovka-1915103919.html
Украина подтвердила разблокировку одного из КПП на границе с Польшей
Украина подтвердила разблокировку одного из КПП на границе с Польшей - РИА Новости, 11.12.2023
Украина подтвердила разблокировку одного из КПП на границе с Польшей
Блокада на одном из крупнейших пунктов пропуска на украинско-польской границе "Дорогуск - Ягодин" завершена, сообщил в понедельник министр инфраструктуры... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:53
2023-12-11T15:53
2023-12-11T16:03
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Блокада на одном из крупнейших пунктов пропуска на украинско-польской границе "Дорогуск - Ягодин" завершена, сообщил в понедельник министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.Украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники сообщал в понедельник, что Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы."Блокада пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" завершена. С 14.00 (15.00 мск) там возобновлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств – они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются, они будут направляться в сторону Польши. Более месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска", - написал Кубраков в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Кубраков добавил, что переговоры о снятии блокады с других пунктов пропуска продолжаются.Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231116/polsha-1909815003.html
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украина, польша, в мире
Украина подтвердила разблокировку одного из КПП на границе с Польшей
Украина подтвердила разблокировку пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин"
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Блокада на одном из крупнейших пунктов пропуска на украинско-польской границе "Дорогуск - Ягодин" завершена, сообщил в понедельник министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники сообщал в понедельник, что Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы.
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"Блокада пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" завершена. С 14.00 (15.00 мск) там возобновлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств – они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются, они будут направляться в сторону Польши. Более месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска", - написал Кубраков в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Кубраков добавил, что переговоры о снятии блокады с других пунктов пропуска продолжаются.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Польша обратилась к Украине из-за ситуации на границе