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В Израиле заявили, что ХАМАС находится на грани распада - РИА Новости, 11.12.2023
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20:46 11.12.2023 (обновлено: 21:15 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/raspad-1915180445.html
В Израиле заявили, что ХАМАС находится на грани распада
В Израиле заявили, что ХАМАС находится на грани распада - РИА Новости, 11.12.2023
В Израиле заявили, что ХАМАС находится на грани распада
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС находится на грани распада в секторе Газа, отметив, что израильские военные берут под контроль последние... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:46
2023-12-11T21:15
в мире
израиль
север
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС находится на грани распада в секторе Газа, отметив, что израильские военные берут под контроль последние его оплоты на севере анклава, приближаясь к "переломному моменту"."Мы продвигаемся в боях и углубляем наши достижения. Мы разрушаем последние оплоты ХАМАС в Джебалии и Шуджаии... Они (ХАМАС) находятся на грани распада", - заявил Галант в видеообращении, которое транслировалось израильскими телеканалами. Они добавил, что армия Израиля приближается к "переломному моменту" на севере сектора Газа.Министр обороны отметил, что среди сдавшихся бойцов ХАМАС в секторе Газа есть те, кто участвовал в атаке на Израиль 7 октября и убийствах мирного населения на юге страны. По его словам, за последние несколько дней сотни бойцов ХАМАС сдались израильским солдатам."Я призываю командиров батальонов сдаться, и вы сможете спасти свои жизни ... Судьба главы ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и каждого старшего командира одинакова - сдаться или умереть. Третьего варианта не дано", - добавил Галант.
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в мире, израиль, север, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Север, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что ХАМАС находится на грани распада

Министр обороны Израиля Йоав Галант: ХАМАС находится на грани распада

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС находится на грани распада в секторе Газа, отметив, что израильские военные берут под контроль последние его оплоты на севере анклава, приближаясь к "переломному моменту".
«
"Мы продвигаемся в боях и углубляем наши достижения. Мы разрушаем последние оплоты ХАМАС в Джебалии и Шуджаии... Они (ХАМАС) находятся на грани распада", - заявил Галант в видеообращении, которое транслировалось израильскими телеканалами. Они добавил, что армия Израиля приближается к "переломному моменту" на севере сектора Газа.
Министр обороны отметил, что среди сдавшихся бойцов ХАМАС в секторе Газа есть те, кто участвовал в атаке на Израиль 7 октября и убийствах мирного населения на юге страны. По его словам, за последние несколько дней сотни бойцов ХАМАС сдались израильским солдатам.
«
"Я призываю командиров батальонов сдаться, и вы сможете спасти свои жизни ... Судьба главы ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и каждого старшего командира одинакова - сдаться или умереть. Третьего варианта не дано", - добавил Галант.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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В миреИзраильСеверХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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