https://ria.ru/20231211/raspad-1915180445.html

В Израиле заявили, что ХАМАС находится на грани распада

В Израиле заявили, что ХАМАС находится на грани распада - РИА Новости, 11.12.2023

В Израиле заявили, что ХАМАС находится на грани распада

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС находится на грани распада в секторе Газа, отметив, что израильские военные берут под контроль последние... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:46

2023-12-11T20:46

2023-12-11T21:15

в мире

израиль

север

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС находится на грани распада в секторе Газа, отметив, что израильские военные берут под контроль последние его оплоты на севере анклава, приближаясь к "переломному моменту"."Мы продвигаемся в боях и углубляем наши достижения. Мы разрушаем последние оплоты ХАМАС в Джебалии и Шуджаии... Они (ХАМАС) находятся на грани распада", - заявил Галант в видеообращении, которое транслировалось израильскими телеканалами. Они добавил, что армия Израиля приближается к "переломному моменту" на севере сектора Газа.Министр обороны отметил, что среди сдавшихся бойцов ХАМАС в секторе Газа есть те, кто участвовал в атаке на Израиль 7 октября и убийствах мирного населения на юге страны. По его словам, за последние несколько дней сотни бойцов ХАМАС сдались израильским солдатам."Я призываю командиров батальонов сдаться, и вы сможете спасти свои жизни ... Судьба главы ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и каждого старшего командира одинакова - сдаться или умереть. Третьего варианта не дано", - добавил Галант.

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в мире, израиль, север, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году