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Под Астраханью нашли тело мужчины, вероятно, с ранами от укусов собак - РИА Новости, 11.12.2023
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16:40 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/rany-1915122096.html
Под Астраханью нашли тело мужчины, вероятно, с ранами от укусов собак
Под Астраханью нашли тело мужчины, вероятно, с ранами от укусов собак - РИА Новости, 11.12.2023
Под Астраханью нашли тело мужчины, вероятно, с ранами от укусов собак
Тело мужчины, предположительно, с ранами от укусов бродячих собак обнаружили в поселке Пригородный Наримановского района Астраханской области, сообщает СУСК... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:40
2023-12-11T16:40
происшествия
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Тело мужчины, предположительно, с ранами от укусов бродячих собак обнаружили в поселке Пригородный Наримановского района Астраханской области, сообщает СУСК России по региону. "10 декабря 2023 года на участке местности около строящегося дома по улице Приточной в поселке Пригородный обнаружено тело местного жителя 1988 года рождения без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, причиненными бродячими собаками", - говорится в сообщении. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти астраханца. По факту смерти проводится проверка. "Прокуратура области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки", - отметили в прокуратуре Астраханской отбласти. В текущем году в Астраханской области регистрировалось несколько случаев нападения бродячих собак на людей. Так, в марте в Советском районе Астрахани было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. Мужчина жил недалеко от того места, где его нашли с мамой-инвалидом. Позже на парковке у одного из домов по 1-му проезду Рождественского в Астрахани было обнаружено еще одно тело с ранами от укусов бродячих собак. По данным источника РИА Новости, погибшая местная жительница 1979 года рождения была дочерью директора местного филиала Саратовской государственной юридической академии.
https://ria.ru/20231210/sobaka-1914955804.html
https://ria.ru/20231207/sobaka-1914266783.html
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происшествия, астрахань
Происшествия, Астрахань
Под Астраханью нашли тело мужчины, вероятно, с ранами от укусов собак

Под Астраханью нашли тело мужчины, предположительно, с ранами от укусов собак

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Тело мужчины, предположительно, с ранами от укусов бродячих собак обнаружили в поселке Пригородный Наримановского района Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
«
"10 декабря 2023 года на участке местности около строящегося дома по улице Приточной в поселке Пригородный обнаружено тело местного жителя 1988 года рождения без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, причиненными бродячими собаками", - говорится в сообщении.
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Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти астраханца. По факту смерти проводится проверка.
«
"Прокуратура области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки", - отметили в прокуратуре Астраханской отбласти.
В текущем году в Астраханской области регистрировалось несколько случаев нападения бродячих собак на людей. Так, в марте в Советском районе Астрахани было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. Мужчина жил недалеко от того места, где его нашли с мамой-инвалидом.
Позже на парковке у одного из домов по 1-му проезду Рождественского в Астрахани было обнаружено еще одно тело с ранами от укусов бродячих собак. По данным источника РИА Новости, погибшая местная жительница 1979 года рождения была дочерью директора местного филиала Саратовской государственной юридической академии.
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