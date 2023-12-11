Под Астраханью нашли тело мужчины, вероятно, с ранами от укусов собак
Под Астраханью нашли тело мужчины, предположительно, с ранами от укусов собак
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Тело мужчины, предположительно, с ранами от укусов бродячих собак обнаружили в поселке Пригородный Наримановского района Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
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"10 декабря 2023 года на участке местности около строящегося дома по улице Приточной в поселке Пригородный обнаружено тело местного жителя 1988 года рождения без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, причиненными бродячими собаками", - говорится в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти астраханца. По факту смерти проводится проверка.
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"Прокуратура области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки", - отметили в прокуратуре Астраханской отбласти.
В текущем году в Астраханской области регистрировалось несколько случаев нападения бродячих собак на людей. Так, в марте в Советском районе Астрахани было обнаружено тело 53-летнего мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак. Мужчина жил недалеко от того места, где его нашли с мамой-инвалидом.
Позже на парковке у одного из домов по 1-му проезду Рождественского в Астрахани было обнаружено еще одно тело с ранами от укусов бродячих собак. По данным источника РИА Новости, погибшая местная жительница 1979 года рождения была дочерью директора местного филиала Саратовской государственной юридической академии.