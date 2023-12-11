Путин рассказал о задачах, стоящих перед российскими ракетоносцами
Путин: ракетоносцы будут выполнять работы по стратегическому сдерживанию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. 11 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. 11 декабря 2023
СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Российские атомные крейсеры будут выполнять задачи по стратегическому сдерживанию, надежно защищать безопасность страны, заявил президент России Владимир Путин.
На церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III" он отметил, что присвоение подводным ракетоносцам класса "Борей" названий в честь выдающихся российских полководцев и государственных деятелей стало традицией.
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"Атомные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", а с этого дня и "Император Александр III" долгие годы будут надежно защищать безопасность России, выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания. Каждый из них вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", - отметил Путин.