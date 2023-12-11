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Путин рассказал о задачах, стоящих перед российскими ракетоносцами - РИА Новости, 11.12.2023
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15:39 11.12.2023 (обновлено: 16:51 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/raketonostsy-1915099315.html
Путин рассказал о задачах, стоящих перед российскими ракетоносцами
Путин рассказал о задачах, стоящих перед российскими ракетоносцами - РИА Новости, 11.12.2023
Путин рассказал о задачах, стоящих перед российскими ракетоносцами
Российские атомные крейсеры будут выполнять задачи по стратегическому сдерживанию, надежно защищать безопасность страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:39
2023-12-11T16:51
владимир путин
безопасность
россия
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Российские атомные крейсеры будут выполнять задачи по стратегическому сдерживанию, надежно защищать безопасность страны, заявил президент России Владимир Путин.На церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III" он отметил, что присвоение подводным ракетоносцам класса "Борей" названий в честь выдающихся российских полководцев и государственных деятелей стало традицией."Атомные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", а с этого дня и "Император Александр III" долгие годы будут надежно защищать безопасность России, выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания. Каждый из них вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", - отметил Путин.
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владимир путин, безопасность, россия, александр i, александр невский
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Александр I, Александр Невский
Путин рассказал о задачах, стоящих перед российскими ракетоносцами

Путин: ракетоносцы будут выполнять работы по стратегическому сдерживанию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. 11 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах Император Александр III и Красноярск на производственном объединении Севмаш в Северодвинске. 11 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. 11 декабря 2023
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Российские атомные крейсеры будут выполнять задачи по стратегическому сдерживанию, надежно защищать безопасность страны, заявил президент России Владимир Путин.
На церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III" он отметил, что присвоение подводным ракетоносцам класса "Борей" названий в честь выдающихся российских полководцев и государственных деятелей стало традицией.
«
"Атомные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", а с этого дня и "Император Александр III" долгие годы будут надежно защищать безопасность России, выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания. Каждый из них вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах Император Александр III и Красноярск в Северодвинске. 11 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Путин рассказал, где будут нести вахту российские ракетоносцы
Вчера, 15:21
 
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