https://ria.ru/20231211/raketonostsy-1915099315.html

Путин рассказал о задачах, стоящих перед российскими ракетоносцами

Путин рассказал о задачах, стоящих перед российскими ракетоносцами - РИА Новости, 11.12.2023

Путин рассказал о задачах, стоящих перед российскими ракетоносцами

Российские атомные крейсеры будут выполнять задачи по стратегическому сдерживанию, надежно защищать безопасность страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:39

2023-12-11T15:39

2023-12-11T16:51

владимир путин

безопасность

россия

александр i

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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Российские атомные крейсеры будут выполнять задачи по стратегическому сдерживанию, надежно защищать безопасность страны, заявил президент России Владимир Путин.На церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III" он отметил, что присвоение подводным ракетоносцам класса "Борей" названий в честь выдающихся российских полководцев и государственных деятелей стало традицией."Атомные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", а с этого дня и "Император Александр III" долгие годы будут надежно защищать безопасность России, выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания. Каждый из них вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", - отметил Путин.

https://ria.ru/20231211/putin-1915093195.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, безопасность, россия, александр i, александр невский