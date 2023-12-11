https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915048493.html
В Челябинске ребенок провалился в яму с кипятком
В Челябинске ребенок провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 11.12.2023
В Челябинске ребенок провалился в яму с кипятком
Школьник провалился в яму с кипятком, образовавшуюся после аварии на трубопроводе во дворе дома в Челябинске, сообщило в понедельник следственное управление СК... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:52
2023-12-11T12:52
2023-12-11T13:29
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Школьник провалился в яму с кипятком, образовавшуюся после аварии на трубопроводе во дворе дома в Челябинске, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону. Инцидент произошел еще днем в субботу, однако известно о нем стало лишь сейчас: 8-летний мальчик провалился в яму с кипящей водой, образовавшуюся из-за размыва грунта в результате аварии трубопровода во дворе дома 34 по улице Энергетиков. С ожогами ребенка отвезли в больницу. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", - говорится в релизе. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона добавил, что пострадал второклассник, у него ожоги 45% тела. Прокуратура поставила ход расследования на контроль, пояснил пресс-центр надзорного ведомства.
https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915013361.html
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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске ребенок провалился в яму с кипятком
В Челябинске восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком