https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915018644.html
Источник рассказал о состоянии младенца, на которого напала собака в Москве
Источник рассказал о состоянии младенца, на которого напала собака в Москве - РИА Новости, 11.12.2023
Источник рассказал о состоянии младенца, на которого напала собака в Москве
Младенец, на которого напала собака в новой Москве, находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:00
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Младенец, на которого напала собака в новой Москве, находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Накануне столичный главк СК РФ сообщил, что трехмесячного малыша госпитализировали с множественными травмами после нападения овчарки в новой Москве. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию). "Ребенок находится в стабильном состоянии в медучреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, 9 декабря немецкая овчарка напала на 3-месячного ребёнка, который находился в коляске, когда его мать отлучилась.
https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915013361.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал о состоянии младенца, на которого напала собака в Москве
Источник: младенец, на которого напала собака, находится в стабильном состоянии
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Младенец, на которого напала собака в новой Москве, находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Накануне столичный главк СК РФ сообщил, что трехмесячного малыша госпитализировали с множественными травмами после нападения овчарки в новой Москве. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию).
«
"Ребенок находится в стабильном состоянии в медучреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, 9 декабря немецкая овчарка напала на 3-месячного ребёнка, который находился в коляске, когда его мать отлучилась.
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