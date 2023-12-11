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В Москве обнаружили мальчика с повреждениями, похожими на ожоги от сигарет - РИА Новости, 11.12.2023
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10:34 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915013361.html
В Москве обнаружили мальчика с повреждениями, похожими на ожоги от сигарет
В Москве обнаружили мальчика с повреждениями, похожими на ожоги от сигарет - РИА Новости, 11.12.2023
В Москве обнаружили мальчика с повреждениями, похожими на ожоги от сигарет
Воспитатель в детсаду в Москве обнаружила мальчика с повреждениями, похожими на ожоги, ребенок был госпитализирован, сообщил РИА Новости директор школы 1310... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:34
2023-12-11T10:34
происшествия
москва
андрей вдовин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Воспитатель в детсаду в Москве обнаружила мальчика с повреждениями, похожими на ожоги, ребенок был госпитализирован, сообщил РИА Новости директор школы 1310 Андрей Вдовин. Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация, что на теле 5-летнего ребенка в детском саду в Москве обнаружили ожоги от сигарет. "Шестого декабря мама привела ребенка в детский сад, после чего воспитатель обнаружила на теле мальчика повреждения, похожие на ожоги. Так как ребенок не смог объяснить их происхождение, администрация вызвала медиков для осмотра и оказания помощи. После осмотра мальчика в сопровождении педагога-психолога перевезли в травмпункт для установления точного диагноза. После осмотра в травмпункте ребенок был госпитализирован для дальнейшего обследования", - рассказал Вдовин. Он сообщил, что информация о конфликте воспитателя с семьей не соответствует действительности. При этом отметил, что иногда воспитатель действительно звонила матери мальчика, так как она поздно приходила забирать ребенка из детского сада. "Добавлю, что никаких травм и ушибов в детском саду ребенок не получал. В нашем детском саду строго контролируется вопрос надлежащего ухода и присмотра за всеми воспитанниками. Независимо от наличия или отсутствия жалоб старшие воспитатели и сотрудники администрации регулярно проводят обходы, а также анализ состояния детей в группах. К тому же, жалоб от мамы или бабушки о наличии травм и синяков, полученных в детском саду, ранее не поступало", - рассказал собеседник агентства. Директор отметил, что, по словам воспитателей, ребенок не был гиперактивным, его характеризуют как тихого и спокойного мальчика. "Подчеркну, что во всех группах нашего детского сада установлены камеры видеонаблюдения, к которым у родителей есть доступ. Школа готова предоставить все необходимые материалы, в том числе записи с видеокамер. С нашей стороны будет сделано все необходимое", - добавил Вдовин.
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происшествия, москва, андрей вдовин
Происшествия, Москва, Андрей Вдовин
В Москве обнаружили мальчика с повреждениями, похожими на ожоги от сигарет

В Москве воспитатель детсада обнаружила у ребенка повреждения, похожие на ожоги

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Воспитатель в детсаду в Москве обнаружила мальчика с повреждениями, похожими на ожоги, ребенок был госпитализирован, сообщил РИА Новости директор школы 1310 Андрей Вдовин.
Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация, что на теле 5-летнего ребенка в детском саду в Москве обнаружили ожоги от сигарет.
«
"Шестого декабря мама привела ребенка в детский сад, после чего воспитатель обнаружила на теле мальчика повреждения, похожие на ожоги. Так как ребенок не смог объяснить их происхождение, администрация вызвала медиков для осмотра и оказания помощи. После осмотра мальчика в сопровождении педагога-психолога перевезли в травмпункт для установления точного диагноза. После осмотра в травмпункте ребенок был госпитализирован для дальнейшего обследования", - рассказал Вдовин.
Он сообщил, что информация о конфликте воспитателя с семьей не соответствует действительности. При этом отметил, что иногда воспитатель действительно звонила матери мальчика, так как она поздно приходила забирать ребенка из детского сада.
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"Добавлю, что никаких травм и ушибов в детском саду ребенок не получал. В нашем детском саду строго контролируется вопрос надлежащего ухода и присмотра за всеми воспитанниками. Независимо от наличия или отсутствия жалоб старшие воспитатели и сотрудники администрации регулярно проводят обходы, а также анализ состояния детей в группах. К тому же, жалоб от мамы или бабушки о наличии травм и синяков, полученных в детском саду, ранее не поступало", - рассказал собеседник агентства.
Директор отметил, что, по словам воспитателей, ребенок не был гиперактивным, его характеризуют как тихого и спокойного мальчика.
"Подчеркну, что во всех группах нашего детского сада установлены камеры видеонаблюдения, к которым у родителей есть доступ. Школа готова предоставить все необходимые материалы, в том числе записи с видеокамер. С нашей стороны будет сделано все необходимое", - добавил Вдовин.
 
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