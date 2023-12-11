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Агенты спецслужб Украины дают в Крыму признательные показания - РИА Новости, 11.12.2023
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14:05 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/priznaniya-1915066314.html
Агенты спецслужб Украины дают в Крыму признательные показания
Агенты спецслужб Украины дают в Крыму признательные показания - РИА Новости, 11.12.2023
Агенты спецслужб Украины дают в Крыму признательные показания
Задержанные в Крыму агенты спецслужб Украины дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия, сообщила пресс-служба регионального управления СК РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:05
2023-12-11T14:05
республика крым
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Задержанные в Крыму агенты спецслужб Украины дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. ФСБ РФ в понедельник сообщила о задержании 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению диверсий в 2023 году на территории Крыма. Возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности. Предотвращено 14 диверсионно-террористических актов, за их подготовку уже осуждены 10 человек. "Пособники украинских спецслужб были установлены и задержаны в ходе спецмероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД России по республике Крым и управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю. В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия", - говорится в сообщении СУСК. По данным управления, обвинение в покушении на убийство троих лиц общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ предъявлено 39-летнему уроженцу Винницкой области (ч. 3 ст. 30, п. "а, е" ч. 2 ст. 105, ст. 222.1, ст. 223.1 УК РФ). По данным следствия, утром 19 июня мужчина по заданию куратора СБУ активировал взрывное устройство, заложенное в Toyota, которое ранее сам изготовил. В результате троим находившимся в иномарке должностным лицам военно-гражданской администрации Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения. Двоим гражданам Украины - жителям Феодосии следствием вменяется покушение на убийство троих лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что 12 июля они привели в действие установленное на мопед возле дома в центре Феодосии взрывное устройство - осколочные ранения получили три женщины. Под следствием находится гражданин Чехии, который некоторое время жил в Симферополе. Ему вменяется покушение на убийство общеопасным способом, которое готовилось в отношении военнослужащего (ч. 3 ст. 30, п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, 23 сентября в Джанкое агент СБУ возле многоквартирного дома по улице Садовая активировал самодельное взрывное устройство, заложенное им под Chevrolet Aveo. Довести преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам.
https://ria.ru/20231210/gd-1914914246.html
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республика крым, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, служба безопасности украины
Республика Крым, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Служба безопасности Украины
Агенты спецслужб Украины дают в Крыму признательные показания

Задержанные в Крыму агенты украинских спецслужб дают признательные показания

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Задержанные в Крыму агенты спецслужб Украины дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
ФСБ РФ в понедельник сообщила о задержании 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению диверсий в 2023 году на территории Крыма. Возбуждено и расследуется более 30 уголовных дел террористической направленности. Предотвращено 14 диверсионно-террористических актов, за их подготовку уже осуждены 10 человек.
"Пособники украинских спецслужб были установлены и задержаны в ходе спецмероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД России по республике Крым и управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю. В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, дают признательные показания и сотрудничают с органами следствия", - говорится в сообщении СУСК.
По данным управления, обвинение в покушении на убийство троих лиц общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ предъявлено 39-летнему уроженцу Винницкой области (ч. 3 ст. 30, п. "а, е" ч. 2 ст. 105, ст. 222.1, ст. 223.1 УК РФ). По данным следствия, утром 19 июня мужчина по заданию куратора СБУ активировал взрывное устройство, заложенное в Toyota, которое ранее сам изготовил. В результате троим находившимся в иномарке должностным лицам военно-гражданской администрации Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения.
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Двоим гражданам Украины - жителям Феодосии следствием вменяется покушение на убийство троих лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что 12 июля они привели в действие установленное на мопед возле дома в центре Феодосии взрывное устройство - осколочные ранения получили три женщины.
Под следствием находится гражданин Чехии, который некоторое время жил в Симферополе. Ему вменяется покушение на убийство общеопасным способом, которое готовилось в отношении военнослужащего (ч. 3 ст. 30, п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, 23 сентября в Джанкое агент СБУ возле многоквартирного дома по улице Садовая активировал самодельное взрывное устройство, заложенное им под Chevrolet Aveo. Довести преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам.
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Республика КрымПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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