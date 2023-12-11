https://ria.ru/20231211/pretenzii-1915064320.html

Быков* заявил об отсутствии претензий к ВСУ из-за убийств россиян

Быков* заявил об отсутствии претензий к ВСУ из-за убийств россиян - РИА Новости, 11.12.2023

Быков* заявил об отсутствии претензий к ВСУ из-за убийств россиян

Писатель Дмитрий Быков* в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что у него отсутствуют претензии к... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:00

2023-12-11T14:00

2023-12-11T14:02

дмитрий быков

андрей ермак

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Писатель Дмитрий Быков* в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что у него отсутствуют претензии к Вооруженным силам Украины из-за убийств россиян."Претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы", - сказал он.Во время пранка Вован и Лексус представились главой администрации президента Украины Андреем Ермаком. Быков* также заявил, что отправит деньги с продаж книги о Владимире Зеленском на украинском языке на дроны для ВСУ.В ноябре в разговоре с Вованом и Лексусом певица Наргиз призналась в финансировании ВСУ. Кроме того, артистка показала им татуировку с трезубцем и сказала, что собирается набить еще одну — с Бандерой, несмотря на свои еврейские корни.В октябре источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Быкова* проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил России.Его включили в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле прошлого года. В июне 2023 года Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента.По данным источника РИА Новости, Быков* сейчас находится за рубежом.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231122/sharlot-1911185138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий быков, андрей ермак, владимир зеленский