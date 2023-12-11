https://ria.ru/20231211/preemniki-1915009788.html

СВР: ЕС рассматривает Залужного и Буданова в качестве преемников Зеленского

СВР: ЕС рассматривает Залужного и Буданова в качестве преемников Зеленского - РИА Новости, 11.12.2023

СВР: ЕС рассматривает Залужного и Буданова в качестве преемников Зеленского

Евросоюз рассматривает среди возможных преемников Владимира Зеленского главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:14

2023-12-11T10:14

2023-12-11T14:29

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

кирилл буданов

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Евросоюз рассматривает среди возможных преемников Владимира Зеленского главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сообщили в пресс-бюро СВР со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина. "В кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре этого года встречи министров иностранных дел стран ЕС отмечалось, что (новым президентом. — Прим. ред.) мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ В. Залужный или руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины К. Буданов", — уточнили в спецслужбе.Кроме того, как считают руководители МИД стран объединения, возглавить республику также могли бы глава офиса президента Андрей Ермак, бывший советник офиса президента Алексей Арестович* или мэр Киева Виталий Кличко."По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль "украинского Пилсудского", на десятилетия создав прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой", — отметили в СВР.При этом в ведомстве подчеркнули, что такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал.Обсуждения перечисленных кандидатур ведутся "серьезными людьми в серьезных центрах", сказал позже глава СВР Сергей Нарышкин журналистам.По данным спецслужбы, высокопоставленные западные чиновники все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Как уточнили в ведомстве, у союзников Киева есть сразу несколько причин для такого шага."Среди причин называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков. Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников", — рассказали в СВР.Как объяснили в спецслужбе, на Западе считают, что украинский президент зашел слишком далеко в создании себе образа бескомпромиссного сторонника вооруженного конфликта с Россией до победного конца. Из-за этого Зеленский не сможет при необходимости стать стороной переговоров с Москвой "в интересах временного замораживания конфликта и спасения русофобского киевского режима".В СВР добавили, что, по оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на фронте потребность Запада в замене президента Украины может возникнуть уже скоро.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html

https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914942522.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, вооруженные силы украины