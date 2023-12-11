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Медведев заявил о колоссальном кризисе в системе международного права - РИА Новости, 11.12.2023
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17:39 11.12.2023 (обновлено: 17:55 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/pravo-1915141639.html
Медведев заявил о колоссальном кризисе в системе международного права
Медведев заявил о колоссальном кризисе в системе международного права - РИА Новости, 11.12.2023
Медведев заявил о колоссальном кризисе в системе международного права
Международное право не умерло, но очевиден колоссальный кризис его системы, сообщил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:39
2023-12-11T17:55
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Международное право не умерло, но очевиден колоссальный кризис его системы, сообщил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Международное право не умерло, но очевиден колоссальный кризис системы международного права, которое формировалось в 20 веке. Все, что было сделано в 20 веке, а 20 век - это был век бурного развития международного публичного права, сейчас поставлено под удар, поскольку жизнь изменилась, институты не работают так, как должны", - сказал Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.Он привел в пример "главнейший институт системы международных отношений" ООН, который "задачи свои не выполняет", потому что очень разные позиции стран. "А есть государства, которые пытаются реально диктовать свою волю и навязывать поверх системы международного права некие свои представления, которые, кстати, еще и юридического измерения не имеют", - заявил Медведев."Если мы не хотим разговаривать друг с другом на языке оружия, а это самый сложный путь, хотя, к сожалению, иногда и от него невозможно отказаться, то нам нужно будет совершенствовать систему международного права", - подчеркнул зампред Совбеза.
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дмитрий медведев, россия, единая россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, Единая Россия, В мире
Медведев заявил о колоссальном кризисе в системе международного права

Медведев: международное право не умерло, но пребывает в колоссальном кризисе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Международное право не умерло, но очевиден колоссальный кризис его системы, сообщил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Международное право не умерло, но очевиден колоссальный кризис системы международного права, которое формировалось в 20 веке. Все, что было сделано в 20 веке, а 20 век - это был век бурного развития международного публичного права, сейчас поставлено под удар, поскольку жизнь изменилась, институты не работают так, как должны", - сказал Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.
Он привел в пример "главнейший институт системы международных отношений" ООН, который "задачи свои не выполняет", потому что очень разные позиции стран. "А есть государства, которые пытаются реально диктовать свою волю и навязывать поверх системы международного права некие свои представления, которые, кстати, еще и юридического измерения не имеют", - заявил Медведев.
"Если мы не хотим разговаривать друг с другом на языке оружия, а это самый сложный путь, хотя, к сожалению, иногда и от него невозможно отказаться, то нам нужно будет совершенствовать систему международного права", - подчеркнул зампред Совбеза.
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