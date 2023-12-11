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Директор РГБ оценил последствия ночного возгорания - РИА Новости, 11.12.2023
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10:58 11.12.2023 (обновлено: 12:37 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/pozhar-1915018256.html
Директор РГБ оценил последствия ночного возгорания
Директор РГБ оценил последствия ночного возгорания - РИА Новости, 11.12.2023
Директор РГБ оценил последствия ночного возгорания
Фонды, сотрудники и здание Российской государственной библиотеки не пострадали в результате возгорания, случившегося ночью, сообщил гендиректор РГБ Вадим Дуда. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:58
2023-12-11T12:37
городское хозяйство москвы
россия
вадим дуда
российская государственная библиотека
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915024903_0:115:787:558_1920x0_80_0_0_fb57a66d9ed0845fbdfd74bd059fe421.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Фонды, сотрудники и здание Российской государственной библиотеки не пострадали в результате возгорания, случившегося ночью, сообщил гендиректор РГБ Вадим Дуда. "В 2.02 ночи на одной из реставрационных площадок наших знаменитых скульптур на фронтоне здания на Воздвиженке возникло возгорание, вызванное работой технологического оборудования в сложных погодных условиях. Штатно отработали системы противопожарной безопасности, установленные заранее в каждом из 22 коробов, укрывающих скульптуры. Посмотрите на фото, как это выглядит. Зданиям, сооружениям, фондам и, прежде всего, людям не нанесено никакого ущерба", - написал он в своем Telegram-канале "Директор Ленинки". По его словам, МЧС прибыло на место меньше, чем за 4 минуты. Дуда также поблагодарил все службы Ленинки за профессионализм в подготовке и сопровождении реставрационных работ, а также выразил особое почтение дежурным службам МЧС РФ.
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городское хозяйство москвы, россия, вадим дуда, российская государственная библиотека, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Городское хозяйство Москвы, Россия, Вадим Дуда, Российская государственная библиотека, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Директор РГБ оценил последствия ночного возгорания

Директор Ленинки: здание и фонды не пострадали в результате ночного возгорания

© Фото : Директор Ленинки/TelegramРеставрационная площадка скульптур РГБ
Реставрационная площадка скульптур РГБ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Директор Ленинки/Telegram
Реставрационная площадка скульптур РГБ
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Фонды, сотрудники и здание Российской государственной библиотеки не пострадали в результате возгорания, случившегося ночью, сообщил гендиректор РГБ Вадим Дуда.
«
"В 2.02 ночи на одной из реставрационных площадок наших знаменитых скульптур на фронтоне здания на Воздвиженке возникло возгорание, вызванное работой технологического оборудования в сложных погодных условиях. Штатно отработали системы противопожарной безопасности, установленные заранее в каждом из 22 коробов, укрывающих скульптуры. Посмотрите на фото, как это выглядит. Зданиям, сооружениям, фондам и, прежде всего, людям не нанесено никакого ущерба", - написал он в своем Telegram-канале "Директор Ленинки".
По его словам, МЧС прибыло на место меньше, чем за 4 минуты.
Дуда также поблагодарил все службы Ленинки за профессионализм в подготовке и сопровождении реставрационных работ, а также выразил особое почтение дежурным службам МЧС РФ.
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Городское хозяйство МосквыРоссияВадим ДудаРоссийская государственная библиотекаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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