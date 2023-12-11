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В Сыктывкаре полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме
В Сыктывкаре полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 11.12.2023
В Сыктывкаре полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме
Спасатели полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T04:35
2023-12-11T04:35
2023-12-11T04:35
происшествия
сыктывкар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее МЧС РФ сообщало, что спасатели тушат пожар в многоэтажке в Сыктывкаре, информации о пострадавших нет. Как позже уточнили в региональном управлении МЧС, огонь охватил балконы с пятого по восьмой этаж, эвакуированы шесть человек. Позже спасатели локализовали пожар на площади 170 квадратных метров. "В Сыктывкаре огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
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происшествия, сыктывкар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сыктывкар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сыктывкаре полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме
МЧС: в Сыктывкаре полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме