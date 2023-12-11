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В Российской государственной библиотеке произошел пожар - РИА Новости, 11.12.2023
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03:23 11.12.2023 (обновлено: 07:17 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/pozhar-1914987731.html
В Российской государственной библиотеке произошел пожар
В Российской государственной библиотеке произошел пожар - РИА Новости, 11.12.2023
В Российской государственной библиотеке произошел пожар
На кровле трехэтажного здания на улице Воздвиженка, 3/5 в Москве, произошел пожар, его уже потушили, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T03:23
2023-12-11T07:17
происшествия
москва
российская государственная библиотека
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На кровле трехэтажного здания на улице Воздвиженка, 3/5 в Москве, произошел пожар, его уже потушили, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Информация об инциденте появилась в 2.01 мск."Поступило сообщение о пожаре на улице Возджвиженка, дом 3/5, горели деревянные конструкции на кровле трехэтажного здания. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", — уточнил собеседник агентства.По этому адресу располагается Российская государственная библиотека.
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происшествия, москва, российская государственная библиотека, россия
Происшествия, Москва, Российская государственная библиотека, Россия
В Российской государственной библиотеке произошел пожар

В центре Москвы произошел пожар в Российской государственной библиотеке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На кровле трехэтажного здания на улице Воздвиженка, 3/5 в Москве, произошел пожар, его уже потушили, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Информация об инциденте появилась в 2.01 мск.
"Поступило сообщение о пожаре на улице Возджвиженка, дом 3/5, горели деревянные конструкции на кровле трехэтажного здания. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", — уточнил собеседник агентства.
По этому адресу располагается Российская государственная библиотека.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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02:32
 
ПроисшествияМоскваРоссийская государственная библиотекаРоссия
 
 
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