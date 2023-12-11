https://ria.ru/20231211/pozhar-1914987731.html

В Российской государственной библиотеке произошел пожар

В Российской государственной библиотеке произошел пожар - РИА Новости, 11.12.2023

В Российской государственной библиотеке произошел пожар

На кровле трехэтажного здания на улице Воздвиженка, 3/5 в Москве, произошел пожар, его уже потушили, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T03:23

2023-12-11T03:23

2023-12-11T07:17

происшествия

москва

российская государственная библиотека

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На кровле трехэтажного здания на улице Воздвиженка, 3/5 в Москве, произошел пожар, его уже потушили, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Информация об инциденте появилась в 2.01 мск."Поступило сообщение о пожаре на улице Возджвиженка, дом 3/5, горели деревянные конструкции на кровле трехэтажного здания. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", — уточнил собеседник агентства.По этому адресу располагается Российская государственная библиотека.

https://ria.ru/20231211/pozhar-1914986389.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, российская государственная библиотека, россия