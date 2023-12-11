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В Подмосковье ликвидировали пожар в нежилом здании
В Подмосковье ликвидировали пожар в нежилом здании - РИА Новости, 11.12.2023
В Подмосковье ликвидировали пожар в нежилом здании
Пожар в подмосковном селе Беседы, где на 400 квадратных метрах горели кровля и мансарда нежилого здания, ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T02:32
2023-12-11T02:32
2023-12-11T02:32
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пожар в подмосковном селе Беседы, где на 400 квадратных метрах горели кровля и мансарда нежилого здания, ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что в подмосковном селе Беседы спасатели локализовали возгорание кровли и мансарды нежилого здания на площади 400 квадратных метров. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение пожара на пощади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье ликвидировали пожар в нежилом здании
МЧС: в Подмосковье ликвидировали пожар в нежилом здании