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В Подмосковье локализовали возгорание нежилого здания
В Подмосковье локализовали возгорание нежилого здания - РИА Новости, 11.12.2023
В Подмосковье локализовали возгорание нежилого здания
В подмосковном селе Беседы локализовано возгорание кровли и мансарды нежилого здания на площади 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T01:33
2023-12-11T01:33
2023-12-11T01:33
происшествия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В подмосковном селе Беседы локализовано возгорание кровли и мансарды нежилого здания на площади 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что спасатели тушат пожар в подмосковном селе Беседы на площади 400 квадратных метров горят кровля и мансарда нежилого здания, предварительно, пострадавших нет. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на пощади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье локализовали возгорание нежилого здания
МЧС: в Подмосковье локализовали возгорание кровли и мансарды нежилого здания