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Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализовали - РИА Новости, 11.12.2023
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00:46 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/pozhar-1914981291.html
Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализовали
Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализовали - РИА Новости, 11.12.2023
Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализовали
Спасатели локализовали пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре на площади 170 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T00:46
2023-12-11T00:46
происшествия
сыктывкар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре на площади 170 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее МЧС РФ сообщало, что спасатели тушат пожар в многоэтажке в Сыктывкаре, информации о пострадавших нет. Как позже уточнили в региональном управлении МЧС, огонь охватил балконы с пятого по восьмой этаж, эвакуированы шесть человек. "В Сыктывкаре огнеборцы МЧС России локализовали пожар в многоквартирном доме на 170 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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происшествия, сыктывкар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сыктывкар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализовали

МЧС: пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализовали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре на площади 170 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее МЧС РФ сообщало, что спасатели тушат пожар в многоэтажке в Сыктывкаре, информации о пострадавших нет. Как позже уточнили в региональном управлении МЧС, огонь охватил балконы с пятого по восьмой этаж, эвакуированы шесть человек.
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"В Сыктывкаре огнеборцы МЧС России локализовали пожар в многоквартирном доме на 170 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСыктывкарРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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