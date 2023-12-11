https://ria.ru/20231211/pozhar-1914981291.html
Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализовали
Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализовали - РИА Новости, 11.12.2023
Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализовали
Спасатели локализовали пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре на площади 170 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T00:46
2023-12-11T00:46
2023-12-11T00:46
происшествия
сыктывкар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре на площади 170 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее МЧС РФ сообщало, что спасатели тушат пожар в многоэтажке в Сыктывкаре, информации о пострадавших нет. Как позже уточнили в региональном управлении МЧС, огонь охватил балконы с пятого по восьмой этаж, эвакуированы шесть человек. "В Сыктывкаре огнеборцы МЧС России локализовали пожар в многоквартирном доме на 170 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231210/pozhar-1914923524.html
сыктывкар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сыктывкар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сыктывкар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализовали
МЧС: пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализовали