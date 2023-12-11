https://ria.ru/20231211/povestki-1915190373.html

В Одессе начали вручать повестки в военкомат в спортзалах, пишут СМИ

В Одессе начали вручать повестки в военкомат в спортзалах, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023

В Одессе начали вручать повестки в военкомат в спортзалах, пишут СМИ

Сотрудники украинских военкоматов начали приходить в спортзалы Одессы для вручения повесток, сообщает издание "Клименко.Тайм" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 11.12.2023

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2023-12-11T22:22

2023-12-11T22:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов начали приходить в спортзалы Одессы для вручения повесток, сообщает издание "Клименко.Тайм" в своем телеграм-канале.Украинские СМИ ранее сообщали, что сотрудники военкоматов прошли с рейдами по спортзалам Киева, Днепропетровская, Ужгорода. Там посетителям и сотрудникам учреждения вручали повестки. "В Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования - военкомат - ред.) пришли в спортзал раздавать повестки", - говорится в сообщении издания. На опубликованных изданием кадрах видно, как в спортзале несколько мужчин в военной форме о чем-то беседуют с двумя посетителями. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231208/ukraina-1914737236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесса, украина, киев, владимир зеленский