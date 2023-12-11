В Одессе начали вручать повестки в военкомат в спортзалах, пишут СМИ
Клименко.Тайм: в Одессе сотрудники военкоматов вручают повестки в спортзалах
© Фото очевидцаСотрудники военкомата с рейдом в одном из тренажерных залов Ужгорода, Украина
© Фото очевидца
Сотрудники военкомата с рейдом в одном из тренажерных залов Ужгорода, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов начали приходить в спортзалы Одессы для вручения повесток, сообщает издание "Клименко.Тайм" в своем телеграм-канале.
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"В Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования - военкомат - ред.) пришли в спортзал раздавать повестки", - говорится в сообщении издания.
На опубликованных изданием кадрах видно, как в спортзале несколько мужчин в военной форме о чем-то беседуют с двумя посетителями.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.