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В Одессе начали вручать повестки в военкомат в спортзалах, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:22 11.12.2023 (обновлено: 22:25 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/povestki-1915190373.html
В Одессе начали вручать повестки в военкомат в спортзалах, пишут СМИ
В Одессе начали вручать повестки в военкомат в спортзалах, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
В Одессе начали вручать повестки в военкомат в спортзалах, пишут СМИ
Сотрудники украинских военкоматов начали приходить в спортзалы Одессы для вручения повесток, сообщает издание "Клименко.Тайм" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T22:22
2023-12-11T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов начали приходить в спортзалы Одессы для вручения повесток, сообщает издание "Клименко.Тайм" в своем телеграм-канале.Украинские СМИ ранее сообщали, что сотрудники военкоматов прошли с рейдами по спортзалам Киева, Днепропетровская, Ужгорода. Там посетителям и сотрудникам учреждения вручали повестки. "В Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования - военкомат - ред.) пришли в спортзал раздавать повестки", - говорится в сообщении издания. На опубликованных изданием кадрах видно, как в спортзале несколько мужчин в военной форме о чем-то беседуют с двумя посетителями. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914737236.html
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в мире, одесса, украина, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Киев, Владимир Зеленский
В Одессе начали вручать повестки в военкомат в спортзалах, пишут СМИ

Клименко.Тайм: в Одессе сотрудники военкоматов вручают повестки в спортзалах

© Фото очевидцаСотрудники военкомата с рейдом в одном из тренажерных залов Ужгорода, Украина
Сотрудники военкомата с рейдом в одном из тренажерных залов Ужгорода, Украина
© Фото очевидца
Сотрудники военкомата с рейдом в одном из тренажерных залов Ужгорода, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов начали приходить в спортзалы Одессы для вручения повесток, сообщает издание "Клименко.Тайм" в своем телеграм-канале.
Украинские СМИ ранее сообщали, что сотрудники военкоматов прошли с рейдами по спортзалам Киева, Днепропетровская, Ужгорода. Там посетителям и сотрудникам учреждения вручали повестки.
«
"В Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования - военкомат - ред.) пришли в спортзал раздавать повестки", - говорится в сообщении издания.
На опубликованных изданием кадрах видно, как в спортзале несколько мужчин в военной форме о чем-то беседуют с двумя посетителями.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
 
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