https://ria.ru/20231211/poteri-1915072839.html

ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих на Херсонском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.12.2023

ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:18

2023-12-11T14:18

2023-12-11T14:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)