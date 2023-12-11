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ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих на Херсонском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.12.2023
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:18
2023-12-11T14:18
2023-12-11T14:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих на Херсонском направлении
МО: ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и 4 авто на Херсонском направлении
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине