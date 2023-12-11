Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 11.12.2023 (обновлено: 14:20 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/poteri-1915072839.html
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих на Херсонском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.12.2023
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:18
2023-12-11T14:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 40 военнослужащих на Херсонском направлении

МО: ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и 4 авто на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 40 украинских военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала