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Премьер Иордании: потенциал Ближнего Востока не реализовать без Палестины - РИА Новости, 11.12.2023
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19:01 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/potentsial-1915162853.html
Премьер Иордании: потенциал Ближнего Востока не реализовать без Палестины
Премьер Иордании: потенциал Ближнего Востока не реализовать без Палестины - РИА Новости, 11.12.2023
Премьер Иордании: потенциал Ближнего Востока не реализовать без Палестины
Регион Ближнего Востока никогда не сможет реализовать свой потенциал, если решение о создании двух независимых государств на землях исторической Палестины, в... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:01
2023-12-11T19:01
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ДОХА, 11 дек - РИА Новости. Регион Ближнего Востока никогда не сможет реализовать свой потенциал, если решение о создании двух независимых государств на землях исторической Палестины, в том числе палестинского, не будет воплощено в жизнь, заявил в понедельник во время Дохийского дискуссионного форума премьер-министр Иордании Бишер Хасавне. "Без реализации решения о создании двух независимых государств - израильского и палестинского - регион никогда не сможет достичь своего потенциала, не будет возможности достичь тесной региональной кооперации или интеграции", - сказал иорданский премьер. Говоря о двусторонних соглашениях о признании Израиля со стороны ряда арабских стран, в том числе Иордании, он отметил, что "объем выполнения двусторонних мирных соглашений, очевидно, будет ограничен, и только небольшой прогресс в развитии их отношений с Израилем может быть достигнут без создания палестинского государства". Он выразил надежду, что нынешнее обострение ситуации на палестинских территориях "будет звонком для пробуждения, чтобы вернуться к основному вопросу и достичь заметного прогресса, чтобы решить главную проблему, прекратив отрицать реализацию прав палестинцев". Дохийский форум является влиятельным дискуссионным клубом. В этом году он проводится в 21-й раз. В нем принимают участие более 3,5 тысячи гостей из 130 стран, политики, религиозные и общественные деятели, руководители международных организаций. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231211/palestina-1915141075.html
https://ria.ru/20231210/palestina-1914904572.html
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в мире, израиль, владимир путин, хамас, оон, иордания, палестина
В мире, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Иордания, Палестина
Премьер Иордании: потенциал Ближнего Востока не реализовать без Палестины

Хасавне: потенциал Ближнего Востока не реализовать без палестинского государства

© AP Photo / Khalil HamraФлаг Палестины
Флаг Палестины - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Флаг Палестины. Архивное фото
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ДОХА, 11 дек - РИА Новости. Регион Ближнего Востока никогда не сможет реализовать свой потенциал, если решение о создании двух независимых государств на землях исторической Палестины, в том числе палестинского, не будет воплощено в жизнь, заявил в понедельник во время Дохийского дискуссионного форума премьер-министр Иордании Бишер Хасавне.
«
"Без реализации решения о создании двух независимых государств - израильского и палестинского - регион никогда не сможет достичь своего потенциала, не будет возможности достичь тесной региональной кооперации или интеграции", - сказал иорданский премьер.
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Говоря о двусторонних соглашениях о признании Израиля со стороны ряда арабских стран, в том числе Иордании, он отметил, что "объем выполнения двусторонних мирных соглашений, очевидно, будет ограничен, и только небольшой прогресс в развитии их отношений с Израилем может быть достигнут без создания палестинского государства".
Он выразил надежду, что нынешнее обострение ситуации на палестинских территориях "будет звонком для пробуждения, чтобы вернуться к основному вопросу и достичь заметного прогресса, чтобы решить главную проблему, прекратив отрицать реализацию прав палестинцев".
Дохийский форум является влиятельным дискуссионным клубом. В этом году он проводится в 21-й раз. В нем принимают участие более 3,5 тысячи гостей из 130 стран, политики, религиозные и общественные деятели, руководители международных организаций.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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