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Белгородцы передали более шести тысяч тонн гуманитарного груза бойцам СВО - РИА Новости, 11.12.2023
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16:02 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/pomosch-1915107819.html
Белгородцы передали более шести тысяч тонн гуманитарного груза бойцам СВО
Белгородцы передали более шести тысяч тонн гуманитарного груза бойцам СВО - РИА Новости, 11.12.2023
Белгородцы передали более шести тысяч тонн гуманитарного груза бойцам СВО
Более шести тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено из Белгородской области военнослужащим в зону спецоперации, накануне очередную посылку доставили в ЛНР,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:02
2023-12-11T16:02
надежные люди
общество
белгородская область
луганская народная республика
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Более шести тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено из Белгородской области военнослужащим в зону спецоперации, накануне очередную посылку доставили в ЛНР, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "С начала специальной военной операции уже более одной тысячи раз сотрудники управления региональной безопасности побывали в зоне СВО, отвозя гуманитарный груз нашим бойцам. Всего привезено более шести тысяч тонн", – говорится в сообщении на странице Гладкова в социальной сети "ВКонтакте". Губернатор отметил, что власти региона стараются ответить на все поступающие от военнослужащих спецоперации запросы. Накануне очередная делегация правительства Белгородской области отвезла в Луганскую Народную Республику подарки, письма, теплые вещи, генераторы, тепловые пушки и строительные материалы, уточнил он. "Отвезли посылку и от супруги одного из парней из села Почаево Грайворонского округа. Когда жители села узнали, что супруга бойца отправляет посылку на передовую, то собрали теплые вещи, вязаные носки и варежки, сладости к Новому Году, и отправили все это нашим бойцам. Очень благодарен им за теплоту и небезразличие, за участие, и, конечно, за помощь. Вместе мы, как всегда, победим", – добавил Гладков.
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общество, белгородская область, луганская народная республика, вячеслав гладков
Надежные люди, Общество, Белгородская область, Луганская Народная Республика, Вячеслав Гладков
Белгородцы передали более шести тысяч тонн гуманитарного груза бойцам СВО

Белгородская область передала более 6 тысяч тонн гуманитарного груза бойцам СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Более шести тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено из Белгородской области военнослужащим в зону спецоперации, накануне очередную посылку доставили в ЛНР, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"С начала специальной военной операции уже более одной тысячи раз сотрудники управления региональной безопасности побывали в зоне СВО, отвозя гуманитарный груз нашим бойцам. Всего привезено более шести тысяч тонн", – говорится в сообщении на странице Гладкова в социальной сети "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что власти региона стараются ответить на все поступающие от военнослужащих спецоперации запросы. Накануне очередная делегация правительства Белгородской области отвезла в Луганскую Народную Республику подарки, письма, теплые вещи, генераторы, тепловые пушки и строительные материалы, уточнил он.
«
"Отвезли посылку и от супруги одного из парней из села Почаево Грайворонского округа. Когда жители села узнали, что супруга бойца отправляет посылку на передовую, то собрали теплые вещи, вязаные носки и варежки, сладости к Новому Году, и отправили все это нашим бойцам. Очень благодарен им за теплоту и небезразличие, за участие, и, конечно, за помощь. Вместе мы, как всегда, победим", – добавил Гладков.
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Надежные людиОбществоБелгородская областьЛуганская Народная РеспубликаВячеслав Гладков
 
 
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