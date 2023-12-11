https://ria.ru/20231211/pomosch-1915107819.html

Белгородцы передали более шести тысяч тонн гуманитарного груза бойцам СВО

Белгородцы передали более шести тысяч тонн гуманитарного груза бойцам СВО - РИА Новости, 11.12.2023

Белгородцы передали более шести тысяч тонн гуманитарного груза бойцам СВО

Более шести тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено из Белгородской области военнослужащим в зону спецоперации, накануне очередную посылку доставили в ЛНР,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:02

2023-12-11T16:02

2023-12-11T16:02

надежные люди

общество

белгородская область

луганская народная республика

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Более шести тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено из Белгородской области военнослужащим в зону спецоперации, накануне очередную посылку доставили в ЛНР, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "С начала специальной военной операции уже более одной тысячи раз сотрудники управления региональной безопасности побывали в зоне СВО, отвозя гуманитарный груз нашим бойцам. Всего привезено более шести тысяч тонн", – говорится в сообщении на странице Гладкова в социальной сети "ВКонтакте". Губернатор отметил, что власти региона стараются ответить на все поступающие от военнослужащих спецоперации запросы. Накануне очередная делегация правительства Белгородской области отвезла в Луганскую Народную Республику подарки, письма, теплые вещи, генераторы, тепловые пушки и строительные материалы, уточнил он. "Отвезли посылку и от супруги одного из парней из села Почаево Грайворонского округа. Когда жители села узнали, что супруга бойца отправляет посылку на передовую, то собрали теплые вещи, вязаные носки и варежки, сладости к Новому Году, и отправили все это нашим бойцам. Очень благодарен им за теплоту и небезразличие, за участие, и, конечно, за помощь. Вместе мы, как всегда, победим", – добавил Гладков.

https://ria.ru/20231207/borsch-1914432777.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, луганская народная республика, вячеслав гладков