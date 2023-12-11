Белгородцы передали более шести тысяч тонн гуманитарного груза бойцам СВО
Белгородская область передала более 6 тысяч тонн гуманитарного груза бойцам СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Более шести тысяч тонн гуманитарной помощи отправлено из Белгородской области военнослужащим в зону спецоперации, накануне очередную посылку доставили в ЛНР, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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"С начала специальной военной операции уже более одной тысячи раз сотрудники управления региональной безопасности побывали в зоне СВО, отвозя гуманитарный груз нашим бойцам. Всего привезено более шести тысяч тонн", – говорится в сообщении на странице Гладкова в социальной сети "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что власти региона стараются ответить на все поступающие от военнослужащих спецоперации запросы. Накануне очередная делегация правительства Белгородской области отвезла в Луганскую Народную Республику подарки, письма, теплые вещи, генераторы, тепловые пушки и строительные материалы, уточнил он.
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"Отвезли посылку и от супруги одного из парней из села Почаево Грайворонского округа. Когда жители села узнали, что супруга бойца отправляет посылку на передовую, то собрали теплые вещи, вязаные носки и варежки, сладости к Новому Году, и отправили все это нашим бойцам. Очень благодарен им за теплоту и небезразличие, за участие, и, конечно, за помощь. Вместе мы, как всегда, победим", – добавил Гладков.