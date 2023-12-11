https://ria.ru/20231211/pokushenie-1915143198.html

Житель Нижегородской области едва не сжег заживо жену с ее знакомым

Житель Нижегородской области едва не сжег заживо жену с ее знакомым - РИА Новости, 11.12.2023

Житель Нижегородской области едва не сжег заживо жену с ее знакомым

Житель Нижегородской области задержан по подозрению в покушении на убийство жены и знакомого, которых он запер в подожженном доме, сообщает региональное... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:44

2023-12-11T17:44

2023-12-11T17:44

происшествия

нижегородская область

россия

тоншаевский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан по подозрению в покушении на убийство жены и знакомого, которых он запер в подожженном доме, сообщает региональное следственное управление СК РФ в понедельник. По версии следствия, в воскресенье 63-летний подозреваемый, находясь в доме по улице Чкалова поселка Шайгино Тоншаевского района, на почве ревности облил пол дома бензином и поджег его, закрыв при этом входную дверь в помещение, где находились его жена и знакомый. В каких отношениях жена селянина была с этим знакомым, не уточняется, в любом случае 33-летний мужчина и 45-летняя женщина, почувствовав дым, выбили дверь и смогли выбраться из горящего дома. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20231129/chuvashiya-1912706197.html

нижегородская область

россия

тоншаевский район

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происшествия, нижегородская область, россия, тоншаевский район, следственный комитет россии (ск рф)