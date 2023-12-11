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Житель Нижегородской области едва не сжег заживо жену с ее знакомым - РИА Новости, 11.12.2023
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17:44 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/pokushenie-1915143198.html
Житель Нижегородской области едва не сжег заживо жену с ее знакомым
Житель Нижегородской области едва не сжег заживо жену с ее знакомым - РИА Новости, 11.12.2023
Житель Нижегородской области едва не сжег заживо жену с ее знакомым
Житель Нижегородской области задержан по подозрению в покушении на убийство жены и знакомого, которых он запер в подожженном доме, сообщает региональное... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:44
2023-12-11T17:44
происшествия
нижегородская область
россия
тоншаевский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан по подозрению в покушении на убийство жены и знакомого, которых он запер в подожженном доме, сообщает региональное следственное управление СК РФ в понедельник. По версии следствия, в воскресенье 63-летний подозреваемый, находясь в доме по улице Чкалова поселка Шайгино Тоншаевского района, на почве ревности облил пол дома бензином и поджег его, закрыв при этом входную дверь в помещение, где находились его жена и знакомый. В каких отношениях жена селянина была с этим знакомым, не уточняется, в любом случае 33-летний мужчина и 45-летняя женщина, почувствовав дым, выбили дверь и смогли выбраться из горящего дома. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в релизе.
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нижегородская область
россия
тоншаевский район
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происшествия, нижегородская область, россия, тоншаевский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Тоншаевский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Нижегородской области едва не сжег заживо жену с ее знакомым

Житель Нижегородской области едва не сжег заживо жену и ее знакомого в доме

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан по подозрению в покушении на убийство жены и знакомого, которых он запер в подожженном доме, сообщает региональное следственное управление СК РФ в понедельник.
По версии следствия, в воскресенье 63-летний подозреваемый, находясь в доме по улице Чкалова поселка Шайгино Тоншаевского района, на почве ревности облил пол дома бензином и поджег его, закрыв при этом входную дверь в помещение, где находились его жена и знакомый.
В каких отношениях жена селянина была с этим знакомым, не уточняется, в любом случае 33-летний мужчина и 45-летняя женщина, почувствовав дым, выбили дверь и смогли выбраться из горящего дома.
«
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в релизе.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияТоншаевский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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