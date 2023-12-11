https://ria.ru/20231211/pogibshie-1915173139.html

ООН назвала число погибших среди гражданских в зоне СВО в 2023 году

ООН назвала число погибших среди гражданских в зоне СВО в 2023 году - РИА Новости, 11.12.2023

ООН назвала число погибших среди гражданских в зоне СВО в 2023 году

Число погибших среди гражданского населения в зоне проведения СВО составляет 1,8 тысячи в 2023 году по состоянию на 1 декабря, что значительно меньше по... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:58

2023-12-11T19:58

2023-12-11T19:58

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ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости. Число погибших среди гражданского населения в зоне проведения СВО составляет 1,8 тысячи в 2023 году по состоянию на 1 декабря, что значительно меньше по сравнению с 8,2 тысячи погибших в 2022 году, говорится в опубликованном отчёте на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Согласно графику жертв среди гражданского населения в результате конфликта на Украине с 2014 года, число погибших составило 1817 человек в период с января по ноябрь 2023 года по сравнению с 8241 в период с января по декабрь 2022 года. "В ноябре число жертв среди гражданского населения оставалось высоким: по меньшей мере 461 мирный житель был убит или ранен. Число жертв среди гражданского населения в ноябре было на 24% ниже, чем в октябре 2023 года, и на 37% ниже, чем в ноябре 2022 года, продолжая тенденцию постепенного снижения в 2023 году", - сказано в документе. По утверждению УВКПЧ, из 10058 мирных жителей, убитых в зоне СВО с 24 февраля 2022 года, 7858 были убиты на территориях, контролируемых Киевом, и 2200 - на территориях, контролируемых ВС РФ. При этом УВКПЧ не уточняет, какая сторона в конфликте несет ответственность за эти жертвы, а также не раскрывает, откуда получает данные о жертвах. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231209/vsu-1914744939.html

https://ria.ru/20231211/oruzhie-1915117967.html

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