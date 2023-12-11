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Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки - РИА Новости, 11.12.2023
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Липецкая область
 
10:49 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/podarki-1915017308.html
Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки
Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки - РИА Новости, 11.12.2023
Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки
Все дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки в преддверии Нового года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:49
2023-12-11T10:49
липецкая область
липецкая область
донецкая народная республика
игорь артамонов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Все дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки в преддверии Нового года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Артамонов дал старт акции "Подарок от губернатора детям участников СВО". В рамках нее дети всех участников спецоперации из Липецкой области в преддверие Нового года получат сладкие наборы и пригласительные на праздничные утренники. "Такие же сладкие подарки получат дети, находящиеся в пунктах временного размещения в Липецкой области", - отметил Артамонов. Он добавил, что подарки отправят и в подшефный Липецкой области Володарский район ДНР. Подарки получат все дети этого района. В ближайшие дни социальные кураторы через цифровую платформу "Патронаж" согласуют с семьями удобное время и место получения подарков, отметил губернатор. "Пусть это будет вкладом в родительскую заботу, чтобы дети понимали, что их отцы выполняют задачи особой важности для страны", – отметил Артамонов.
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липецкая область, донецкая народная республика, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Донецкая Народная Республика, Игорь Артамонов

Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки

© Фото : Игорь Артамонов/TelegramДети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки
Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Игорь Артамонов/Telegram
Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Все дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки в преддверии Нового года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Артамонов дал старт акции "Подарок от губернатора детям участников СВО". В рамках нее дети всех участников спецоперации из Липецкой области в преддверие Нового года получат сладкие наборы и пригласительные на праздничные утренники.
"Такие же сладкие подарки получат дети, находящиеся в пунктах временного размещения в Липецкой области", - отметил Артамонов.
Он добавил, что подарки отправят и в подшефный Липецкой области Володарский район ДНР. Подарки получат все дети этого района.
В ближайшие дни социальные кураторы через цифровую платформу "Патронаж" согласуют с семьями удобное время и место получения подарков, отметил губернатор.
"Пусть это будет вкладом в родительскую заботу, чтобы дети понимали, что их отцы выполняют задачи особой важности для страны", – отметил Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьДонецкая Народная РеспубликаИгорь Артамонов
 
 
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