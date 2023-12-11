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Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки

Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки - РИА Новости, 11.12.2023

Дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки

Все дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки в преддверии Нового года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:49

2023-12-11T10:49

2023-12-11T10:49

липецкая область

липецкая область

донецкая народная республика

игорь артамонов

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Все дети участников СВО из Липецкой области получат сладкие подарки в преддверии Нового года, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Артамонов дал старт акции "Подарок от губернатора детям участников СВО". В рамках нее дети всех участников спецоперации из Липецкой области в преддверие Нового года получат сладкие наборы и пригласительные на праздничные утренники. "Такие же сладкие подарки получат дети, находящиеся в пунктах временного размещения в Липецкой области", - отметил Артамонов. Он добавил, что подарки отправят и в подшефный Липецкой области Володарский район ДНР. Подарки получат все дети этого района. В ближайшие дни социальные кураторы через цифровую платформу "Патронаж" согласуют с семьями удобное время и место получения подарков, отметил губернатор. "Пусть это будет вкладом в родительскую заботу, чтобы дети понимали, что их отцы выполняют задачи особой важности для страны", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20231208/lipetsk-1914538596.html

липецкая область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, донецкая народная республика, игорь артамонов