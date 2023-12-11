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Материалы о вмешательстве в выборы иностранных НПО переданы в ГП и ЦИК - РИА Новости, 11.12.2023
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13:55 11.12.2023 (обновлено: 14:04 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/piskarev-1915062585.html
Материалы о вмешательстве в выборы иностранных НПО переданы в ГП и ЦИК
Материалы о вмешательстве в выборы иностранных НПО переданы в ГП и ЦИК - РИА Новости, 11.12.2023
Материалы о вмешательстве в выборы иностранных НПО переданы в ГП и ЦИК
Материалы о деятельности иноагентов и зарубежных неправительственных организаций против России и вмешательстве в выборы переданы в Генпрокуратуру РФ и ЦИК,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:55
2023-12-11T14:04
россия
генеральная прокуратура рф
политика
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Материалы о деятельности иноагентов и зарубежных неправительственных организаций против России и вмешательстве в выборы переданы в Генпрокуратуру РФ и ЦИК, сообщается в Telegram-канале комиссии по расследованию иновмешательства."Василий Пискарев (глава комитета ГД по безопасности) сообщил, что комиссией подготовлены и направлены в компетентные органы предложения о признании ряда лиц иностранными агентами и зарубежных неправительственных организаций нежелательными в России. Собранные материалы о деструктивной деятельности против нашей страны и вмешательстве в избирательную кампанию переданы в Генеральную прокуратуру РФ и в Центризбирком", - следует из сообщения.
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россия, генеральная прокуратура рф, политика, василий пискарев, госдума рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Политика, Василий Пискарев, Госдума РФ
Материалы о вмешательстве в выборы иностранных НПО переданы в ГП и ЦИК

Пискарев передал в ГП и ЦИК материалы о вмешательстве в выборы иноагентов и НПО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ.Пискарев
В.Пискарев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В.Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Материалы о деятельности иноагентов и зарубежных неправительственных организаций против России и вмешательстве в выборы переданы в Генпрокуратуру РФ и ЦИК, сообщается в Telegram-канале комиссии по расследованию иновмешательства.
«
"Василий Пискарев (глава комитета ГД по безопасности) сообщил, что комиссией подготовлены и направлены в компетентные органы предложения о признании ряда лиц иностранными агентами и зарубежных неправительственных организаций нежелательными в России. Собранные материалы о деструктивной деятельности против нашей страны и вмешательстве в избирательную кампанию переданы в Генеральную прокуратуру РФ и в Центризбирком", - следует из сообщения.
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РоссияГенеральная прокуратура РФПолитикаВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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