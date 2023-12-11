https://ria.ru/20231211/piskarev-1915062585.html

Материалы о вмешательстве в выборы иностранных НПО переданы в ГП и ЦИК

Материалы о вмешательстве в выборы иностранных НПО переданы в ГП и ЦИК - РИА Новости, 11.12.2023

Материалы о вмешательстве в выборы иностранных НПО переданы в ГП и ЦИК

Материалы о деятельности иноагентов и зарубежных неправительственных организаций против России и вмешательстве в выборы переданы в Генпрокуратуру РФ и ЦИК,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:55

2023-12-11T13:55

2023-12-11T14:04

россия

генеральная прокуратура рф

политика

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Материалы о деятельности иноагентов и зарубежных неправительственных организаций против России и вмешательстве в выборы переданы в Генпрокуратуру РФ и ЦИК, сообщается в Telegram-канале комиссии по расследованию иновмешательства."Василий Пискарев (глава комитета ГД по безопасности) сообщил, что комиссией подготовлены и направлены в компетентные органы предложения о признании ряда лиц иностранными агентами и зарубежных неправительственных организаций нежелательными в России. Собранные материалы о деструктивной деятельности против нашей страны и вмешательстве в избирательную кампанию переданы в Генеральную прокуратуру РФ и в Центризбирком", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20231013/vybory-1902677145.html

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россия, генеральная прокуратура рф, политика, василий пискарев, госдума рф