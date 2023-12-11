https://ria.ru/20231211/pedagogi-1915079480.html

Цивилев: до конца года 25 кузбасских педагогов получат по миллиону рублей

Цивилев: до конца года 25 кузбасских педагогов получат по миллиону рублей - РИА Новости, 11.12.2023

Цивилев: до конца года 25 кузбасских педагогов получат по миллиону рублей

До конца года 25 кузбасских педагогов, переехавших в малые города и поселки численностью до 50 тысяч человек, смогут получить по 1 миллиону рублей... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:33

2023-12-11T14:33

2023-12-11T14:33

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россия

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КЕМЕРОВО, 11 дек – РИА Новости. До конца года 25 кузбасских педагогов, переехавших в малые города и поселки численностью до 50 тысяч человек, смогут получить по 1 миллиону рублей единовременного пособия, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. По указу президента России Владимира Путина 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. В Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева он стал также Годом детей. "В регионе введены новые меры поддержки работников образования. Так, свыше 1,1 тысячи детей педагогов получили бесплатную путевку в оздоровительно-образовательный центр. И, как заявил губернатор, учителя, переехавшие на работу в малые города и поселки с населением до 50 тысяч человек, получат до Нового года единовременное пособие в 1 миллион рублей. Планируется, что это будет 25 педагогов", – говорится в сообщении. "От качества образования — как школьного, так и профессионального — зависит, насколько подготовленные специалисты придут на предприятия региона. Поэтому повышению престижа профессии педагога мы уделяем много внимания: поддерживаем материально, строим современные цифровые школы, проводим профессиональные конкурсы и фестиваль "ПРО.совет". В итоге число заявлений абитуриентов на педагогические специальности выросло на 30% по сравнению с 2022 годом", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Проведено более 200 мероприятий для детей в сферах образования, науки, спорта, культуры и здравоохранения, а также по поддержке семей участников СВО. В ходе летней оздоровительной кампании в 816 кузбасских организациях отдохнули 127 820 детей — на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. В их числе свыше 30 тысяч ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. В детских лагерях региона отдохнули более 3,4 тысячи детей участников СВО. В июне в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа открылась площадка регионального центра "Сириус. Кузбасс". Все лаборатории оснащены современным оборудованием для освоения новых технологий и перспективных профессий. Одна смена рассчитана на 80 человек, в год здесь могут заниматься более 1200 детей. Также во всех муниципалитетах ведется активная работа по повышению престижа профессии учителя. За год специалисты организовали свыше 100 проектов по привлечению молодежи в педагогику. В частности, проводятся форумы для обмена опытом, разработаны и реализуются дополнительные программы повышения квалификации педагогов-наставников и желающих ими стать. В шесть педагогических колледжей Кузбасса поступили 2634 молодых людей (в 2022 году — 2013 человек).

https://ria.ru/20231211/kuzbass_blagoustroystvo-1915034851.html

https://ria.ru/20231208/medtekhnika-1914518748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей цивилев, россия, владимир путин, кемеровская область