https://ria.ru/20231211/palestina-1915141075.html

Тегеран предложил референдум по самоопределению судьбы Палестины

Тегеран предложил референдум по самоопределению судьбы Палестины - РИА Новости, 11.12.2023

Тегеран предложил референдум по самоопределению судьбы Палестины

Иран и Израиль объединяет только неверие в возможность создания двух независимых государств на территории исторической Палестины, Тегеран предлагает провести... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:36

2023-12-11T17:36

2023-12-11T17:36

в мире

палестина

иран

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ДОХА, 11 дек - РИА Новости. Иран и Израиль объединяет только неверие в возможность создания двух независимых государств на территории исторической Палестины, Тегеран предлагает провести референдум по самоопределению среди потомков коренных жителей этих территорий, заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время Дохийского дискуссионного форума. "Единственное, что объединяет Иран и Израиль - то, что они оба не верят в решение о создании двух государств. Израиль - это оккупационный режим, поэтому необходимо провести референдум по самоопределению этой территории с участием коренных жителей Палестины до 1948 года и их потомков, мусульман, христиан и иудеев, чтобы они определили собственное будущее", - сказал Абдоллахиан. Большинство государств поддерживают решение ООН о создании двух независимых государств на территории исторической Палестины - израильского и палестинского.

https://ria.ru/20231210/gaza-1914925490.html

палестина

иран

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, палестина, иран