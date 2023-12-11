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Тегеран предложил референдум по самоопределению судьбы Палестины - РИА Новости, 11.12.2023
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17:36 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/palestina-1915141075.html
Тегеран предложил референдум по самоопределению судьбы Палестины
Тегеран предложил референдум по самоопределению судьбы Палестины - РИА Новости, 11.12.2023
Тегеран предложил референдум по самоопределению судьбы Палестины
Иран и Израиль объединяет только неверие в возможность создания двух независимых государств на территории исторической Палестины, Тегеран предлагает провести... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:36
2023-12-11T17:36
в мире
палестина
иран
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ДОХА, 11 дек - РИА Новости. Иран и Израиль объединяет только неверие в возможность создания двух независимых государств на территории исторической Палестины, Тегеран предлагает провести референдум по самоопределению среди потомков коренных жителей этих территорий, заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время Дохийского дискуссионного форума. "Единственное, что объединяет Иран и Израиль - то, что они оба не верят в решение о создании двух государств. Израиль - это оккупационный режим, поэтому необходимо провести референдум по самоопределению этой территории с участием коренных жителей Палестины до 1948 года и их потомков, мусульман, христиан и иудеев, чтобы они определили собственное будущее", - сказал Абдоллахиан. Большинство государств поддерживают решение ООН о создании двух независимых государств на территории исторической Палестины - израильского и палестинского.
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в мире, палестина, иран
В мире, Палестина, Иран
Тегеран предложил референдум по самоопределению судьбы Палестины

Глава МИД Ирана предложил референдум по самоопределению судьбы Палестины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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ДОХА, 11 дек - РИА Новости. Иран и Израиль объединяет только неверие в возможность создания двух независимых государств на территории исторической Палестины, Тегеран предлагает провести референдум по самоопределению среди потомков коренных жителей этих территорий, заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время Дохийского дискуссионного форума.
"Единственное, что объединяет Иран и Израиль - то, что они оба не верят в решение о создании двух государств. Израиль - это оккупационный режим, поэтому необходимо провести референдум по самоопределению этой территории с участием коренных жителей Палестины до 1948 года и их потомков, мусульман, христиан и иудеев, чтобы они определили собственное будущее", - сказал Абдоллахиан.
Большинство государств поддерживают решение ООН о создании двух независимых государств на территории исторической Палестины - израильского и палестинского.
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