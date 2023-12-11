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В Госдуме предложили создать дорожную карту в рамках борьбы с ожирением - РИА Новости, 11.12.2023
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17:13 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ozhirenie-1915132677.html
В Госдуме предложили создать дорожную карту в рамках борьбы с ожирением
В Госдуме предложили создать дорожную карту в рамках борьбы с ожирением - РИА Новости, 11.12.2023
В Госдуме предложили создать дорожную карту в рамках борьбы с ожирением
В России пандемия по избыточному весу, нужна дорожная карта в рамках борьбы с проблемами ожирения и избыточной массы тела, считает зампредседателя комитета... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:13
2023-12-11T17:13
общество
россия
госдума рф
татьяна соломатина
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В России пандемия по избыточному весу, нужна дорожная карта в рамках борьбы с проблемами ожирения и избыточной массы тела, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. "В России сегодня, …наверное, пандемия по избыточному весу… и проблемам ожирения. Самое главное, что ожирение сегодня молодеет… Нам необходимо составить ту дорожную карту, которая сегодня по сути дела должна быть в рамках именно борьбы с проблемами ожирения и избыточной массы тела", - сказала Соломатина в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного борьбе с ожирением. Как отметила депутат, в разных странах уже есть такие программы, но ни одна страна не победила "этот недуг". Также она отметила, что ожирение влияет на репродуктивную функцию людей, приводит к болезням сердца и сосудов, к онкологии и другим заболеваниям. По ее словам, в России довольно много детей имеют избыточную массу тела или ожирение.
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общество, россия, госдума рф, татьяна соломатина
Общество, Россия, Госдума РФ, Татьяна Соломатина
В Госдуме предложили создать дорожную карту в рамках борьбы с ожирением

В ГД предложили создать дорожную карту в рамках борьбы с проблемами ожирения

© iStock.com / pornpimoln PuangsaiЗамер талии у мужчины
Замер талии у мужчины - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / pornpimoln Puangsai
Замер талии у мужчины . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В России пандемия по избыточному весу, нужна дорожная карта в рамках борьбы с проблемами ожирения и избыточной массы тела, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
"В России сегодня, …наверное, пандемия по избыточному весу… и проблемам ожирения. Самое главное, что ожирение сегодня молодеет… Нам необходимо составить ту дорожную карту, которая сегодня по сути дела должна быть в рамках именно борьбы с проблемами ожирения и избыточной массы тела", - сказала Соломатина в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного борьбе с ожирением.
Как отметила депутат, в разных странах уже есть такие программы, но ни одна страна не победила "этот недуг". Также она отметила, что ожирение влияет на репродуктивную функцию людей, приводит к болезням сердца и сосудов, к онкологии и другим заболеваниям.
По ее словам, в России довольно много детей имеют избыточную массу тела или ожирение.
Салат - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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