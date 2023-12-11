https://ria.ru/20231211/ozhirenie-1915132677.html

В Госдуме предложили создать дорожную карту в рамках борьбы с ожирением

В Госдуме предложили создать дорожную карту в рамках борьбы с ожирением - РИА Новости, 11.12.2023

В Госдуме предложили создать дорожную карту в рамках борьбы с ожирением

В России пандемия по избыточному весу, нужна дорожная карта в рамках борьбы с проблемами ожирения и избыточной массы тела, считает зампредседателя комитета... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:13

2023-12-11T17:13

2023-12-11T17:13

общество

россия

госдума рф

татьяна соломатина

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В России пандемия по избыточному весу, нужна дорожная карта в рамках борьбы с проблемами ожирения и избыточной массы тела, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. "В России сегодня, …наверное, пандемия по избыточному весу… и проблемам ожирения. Самое главное, что ожирение сегодня молодеет… Нам необходимо составить ту дорожную карту, которая сегодня по сути дела должна быть в рамках именно борьбы с проблемами ожирения и избыточной массы тела", - сказала Соломатина в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного борьбе с ожирением. Как отметила депутат, в разных странах уже есть такие программы, но ни одна страна не победила "этот недуг". Также она отметила, что ожирение влияет на репродуктивную функцию людей, приводит к болезням сердца и сосудов, к онкологии и другим заболеваниям. По ее словам, в России довольно много детей имеют избыточную массу тела или ожирение.

https://ria.ru/20231211/urok-1915057732.html

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общество, россия, госдума рф, татьяна соломатина