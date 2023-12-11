https://ria.ru/20231211/ozhidaniya-1915180295.html

Сийярто и Кулеба обсудили ожидания Будапешта по правам венгров Закарпатья

Сийярто и Кулеба обсудили ожидания Будапешта по правам венгров Закарпатья - РИА Новости, 11.12.2023

Сийярто и Кулеба обсудили ожидания Будапешта по правам венгров Закарпатья

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе об ожиданиях Будапешта, рассчитывающего на возвращение венгерскому... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:43

2023-12-11T20:43

2023-12-11T20:43

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венгрия

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петер сийярто

дмитрий кулеба

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе об ожиданиях Будапешта, рассчитывающего на возвращение венгерскому меньшинству в Закарпатье прав, которыми оно обладало в 2015 году. "Мы говорили о законе о меньшинствах, и я сказал своему коллеге, что Венгрия ожидает возвращения к условиям 2015 года. Однако несомненно, что мы оба по-прежнему привержены дальнейшему развитию двусторонних отношений", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он напомнил, что "с 2015 года на Украине вступили в силу правила, которые всё более ограничивали права венгерского национального меньшинства, и всё это бросало тень на двусторонние отношения". Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915133750.html

https://ria.ru/20231211/otchet-1915127056.html

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в мире, венгрия, будапешт, украина, петер сийярто, дмитрий кулеба, евросоюз