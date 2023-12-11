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Сийярто и Кулеба обсудили ожидания Будапешта по правам венгров Закарпатья - РИА Новости, 11.12.2023
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20:43 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ozhidaniya-1915180295.html
Сийярто и Кулеба обсудили ожидания Будапешта по правам венгров Закарпатья
Сийярто и Кулеба обсудили ожидания Будапешта по правам венгров Закарпатья - РИА Новости, 11.12.2023
Сийярто и Кулеба обсудили ожидания Будапешта по правам венгров Закарпатья
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе об ожиданиях Будапешта, рассчитывающего на возвращение венгерскому... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:43
2023-12-11T20:43
в мире
венгрия
будапешт
украина
петер сийярто
дмитрий кулеба
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе об ожиданиях Будапешта, рассчитывающего на возвращение венгерскому меньшинству в Закарпатье прав, которыми оно обладало в 2015 году. "Мы говорили о законе о меньшинствах, и я сказал своему коллеге, что Венгрия ожидает возвращения к условиям 2015 года. Однако несомненно, что мы оба по-прежнему привержены дальнейшему развитию двусторонних отношений", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он напомнил, что "с 2015 года на Украине вступили в силу правила, которые всё более ограничивали права венгерского национального меньшинства, и всё это бросало тень на двусторонние отношения". Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915133750.html
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в мире, венгрия, будапешт, украина, петер сийярто, дмитрий кулеба, евросоюз
В мире, Венгрия, Будапешт, Украина, Петер Сийярто, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
Сийярто и Кулеба обсудили ожидания Будапешта по правам венгров Закарпатья

Сийярто: до Кулебы донесены ожидания Будапешта по поводу прав венгров Закарпатья

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе об ожиданиях Будапешта, рассчитывающего на возвращение венгерскому меньшинству в Закарпатье прав, которыми оно обладало в 2015 году.
«
"Мы говорили о законе о меньшинствах, и я сказал своему коллеге, что Венгрия ожидает возвращения к условиям 2015 года. Однако несомненно, что мы оба по-прежнему привержены дальнейшему развитию двусторонних отношений", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
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Он напомнил, что "с 2015 года на Украине вступили в силу правила, которые всё более ограничивали права венгерского национального меньшинства, и всё это бросало тень на двусторонние отношения".
Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВенгрияБудапештУкраинаПетер СийяртоДмитрий КулебаЕвросоюз
 
 
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