Сийярто и Кулеба обсудили ожидания Будапешта по правам венгров Закарпатья
Сийярто: до Кулебы донесены ожидания Будапешта по поводу прав венгров Закарпатья
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Фотохост-агентство РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе об ожиданиях Будапешта, рассчитывающего на возвращение венгерскому меньшинству в Закарпатье прав, которыми оно обладало в 2015 году.
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"Мы говорили о законе о меньшинствах, и я сказал своему коллеге, что Венгрия ожидает возвращения к условиям 2015 года. Однако несомненно, что мы оба по-прежнему привержены дальнейшему развитию двусторонних отношений", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он напомнил, что "с 2015 года на Украине вступили в силу правила, которые всё более ограничивали права венгерского национального меньшинства, и всё это бросало тень на двусторонние отношения".
Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта.
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