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Украина не отчиталась о трате 80 миллиардов евро, заявил Сийярто
Украина не отчиталась о трате 80 миллиардов евро, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.12.2023
Украина не отчиталась о трате 80 миллиардов евро, заявил Сийярто
Венгрия на СМИД ЕС обратила внимание стран-членов на то, что Украина не отчиталась об использовании ранее выданных ей 80 миллиардов евро, заявил глава... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:53
2023-12-11T16:53
2023-12-11T16:55
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия на СМИД ЕС обратила внимание стран-членов на то, что Украина не отчиталась об использовании ранее выданных ей 80 миллиардов евро, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Что касается дальнейшей финансовой поддержки Украины, то мы еще раз обратили внимание, что мы передали более 80 миллиардов евро Украине, но до сих пор не видели детального и основательного отчета о том, как они были использованы. Ожидаем, что Еврокомиссия предоставит нам ясный отчет", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
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в мире, украина, петер сийярто, евросоюз, венгрия
В мире, Украина, Петер Сийярто, Евросоюз, Венгрия
Украина не отчиталась о трате 80 миллиардов евро, заявил Сийярто
Сийярто: Украина не отчиталась о трате выданных ей 80 миллиардов евро