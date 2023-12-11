https://ria.ru/20231211/oruzhie-1915117467.html

В Минобороны призвали усилить режим нераспространения биооружия в мире

В Минобороны призвали усилить режим нераспространения биооружия в мире - РИА Новости, 11.12.2023

В Минобороны призвали усилить режим нераспространения биооружия в мире

Режим нераспространения биологического оружия необходимо усилить, снабдить его механизмом проверки и обязать государства больше делиться информацией о... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:25

2023-12-11T16:25

2023-12-11T16:25

безопасность

россия

сша

игорь кириллов

войска рхбз

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Режим нераспространения биологического оружия необходимо усилить, снабдить его механизмом проверки и обязать государства больше делиться информацией о разработках в области биологической защиты не на своей территории, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Напомню, что Российской Федерацией на протяжении последних нескольких лет продвигаются практические инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия", - сказал Кириллов на брифинге. Он подчеркнул, что прежде всего нужно возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к Конвенции о биологическом оружии. Этот протокол должен подразумевать механизм проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, и носил бы всеобъемлющий характер. Кроме того, необходимо расширить формат мер укрепления доверия за счет предоставления информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты, осуществляемых за пределами национальной территории, уверен начальник войск РХБЗ. "Третье – создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в областях науки и технологии, который бы имел широкую географическую представленность и равные права участников. Четвертое – это использование в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов", - добавил он. По словам Кириллова, практическая реализация предложений РФ будет способствовать повышению прозрачности национальных биологических программ и соблюдению требований Конвенции всеми без исключения государствами-участниками, включая США.

https://ria.ru/20181111/1532548339.html

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безопасность, россия, сша, игорь кириллов, войска рхбз