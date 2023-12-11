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В Минобороны призвали усилить режим нераспространения биооружия в мире - РИА Новости, 11.12.2023
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16:25 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/oruzhie-1915117467.html
В Минобороны призвали усилить режим нераспространения биооружия в мире
В Минобороны призвали усилить режим нераспространения биооружия в мире - РИА Новости, 11.12.2023
В Минобороны призвали усилить режим нераспространения биооружия в мире
Режим нераспространения биологического оружия необходимо усилить, снабдить его механизмом проверки и обязать государства больше делиться информацией о... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:25
2023-12-11T16:25
безопасность
россия
сша
игорь кириллов
войска рхбз
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Режим нераспространения биологического оружия необходимо усилить, снабдить его механизмом проверки и обязать государства больше делиться информацией о разработках в области биологической защиты не на своей территории, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Напомню, что Российской Федерацией на протяжении последних нескольких лет продвигаются практические инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия", - сказал Кириллов на брифинге. Он подчеркнул, что прежде всего нужно возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к Конвенции о биологическом оружии. Этот протокол должен подразумевать механизм проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, и носил бы всеобъемлющий характер. Кроме того, необходимо расширить формат мер укрепления доверия за счет предоставления информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты, осуществляемых за пределами национальной территории, уверен начальник войск РХБЗ. "Третье – создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в областях науки и технологии, который бы имел широкую географическую представленность и равные права участников. Четвертое – это использование в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов", - добавил он. По словам Кириллова, практическая реализация предложений РФ будет способствовать повышению прозрачности национальных биологических программ и соблюдению требований Конвенции всеми без исключения государствами-участниками, включая США.
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безопасность, россия, сша, игорь кириллов, войска рхбз
Безопасность, Россия, США, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ
В Минобороны призвали усилить режим нераспространения биооружия в мире

МО: режим нераспространения биологического оружия в мире необходимо усилить

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Режим нераспространения биологического оружия необходимо усилить, снабдить его механизмом проверки и обязать государства больше делиться информацией о разработках в области биологической защиты не на своей территории, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"Напомню, что Российской Федерацией на протяжении последних нескольких лет продвигаются практические инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия и совершенствованию мер доверия", - сказал Кириллов на брифинге.
Он подчеркнул, что прежде всего нужно возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к Конвенции о биологическом оружии. Этот протокол должен подразумевать механизм проверки, который включал бы списки патогенных микроорганизмов, токсинов, специализированного оборудования, и носил бы всеобъемлющий характер.
Кроме того, необходимо расширить формат мер укрепления доверия за счет предоставления информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты, осуществляемых за пределами национальной территории, уверен начальник войск РХБЗ.
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"Третье – создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в областях науки и технологии, который бы имел широкую географическую представленность и равные права участников. Четвертое – это использование в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов", - добавил он.
По словам Кириллова, практическая реализация предложений РФ будет способствовать повышению прозрачности национальных биологических программ и соблюдению требований Конвенции всеми без исключения государствами-участниками, включая США.
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БезопасностьРоссияСШАИгорь КирилловВойска РХБЗ
 
 
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