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"Колоссальное давление": в Германии испугались мощного российского оружия

"Колоссальное давление": в Германии испугались мощного российского оружия - РИА Новости, 11.12.2023

"Колоссальное давление": в Германии испугались мощного российского оружия

Российская армия эффективно наносит урон ВСУ с помощью крылатых ракет "Калибр" и оперативно-тактических комплексов "Искандер", сообщил журналист Кристоф Ваннер... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:22

2023-12-11T13:22

2023-12-11T13:22

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российская армия эффективно наносит урон ВСУ с помощью крылатых ракет "Калибр" и оперативно-тактических комплексов "Искандер", сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Под Харьковом и в самом городе были удары. Вероятно, прилетело множество дронов, <…> затем были использованы крылатые ракеты "Калибр" и ракетный комплекс "Искандер". <…> Мы видим, что русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти", — отметил он.Ваннер также подчеркнул, что удары, помимо позиций солдат противника, приходятся на объекты критической инфраструктуры Украины.Ранее Telegram-канал издания "Общественное" сообщил, что в Харькове прогремели пять взрывов.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231211/vizit-1915029088.html

https://ria.ru/20231211/finansirovanie-1915002033.html

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в мире, харьков, германия, владимир путин, welt, вооруженные силы украины