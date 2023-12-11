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"Колоссальное давление": в Германии испугались мощного российского оружия - РИА Новости, 11.12.2023
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13:22 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/oruzhie-1915054664.html
"Колоссальное давление": в Германии испугались мощного российского оружия
"Колоссальное давление": в Германии испугались мощного российского оружия - РИА Новости, 11.12.2023
"Колоссальное давление": в Германии испугались мощного российского оружия
Российская армия эффективно наносит урон ВСУ с помощью крылатых ракет "Калибр" и оперативно-тактических комплексов "Искандер", сообщил журналист Кристоф Ваннер... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:22
2023-12-11T13:22
в мире
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российская армия эффективно наносит урон ВСУ с помощью крылатых ракет "Калибр" и оперативно-тактических комплексов "Искандер", сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Под Харьковом и в самом городе были удары. Вероятно, прилетело множество дронов, &lt;…&gt; затем были использованы крылатые ракеты "Калибр" и ракетный комплекс "Искандер". &lt;…&gt; Мы видим, что русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти", — отметил он.Ваннер также подчеркнул, что удары, помимо позиций солдат противника, приходятся на объекты критической инфраструктуры Украины.Ранее Telegram-канал издания "Общественное" сообщил, что в Харькове прогремели пять взрывов.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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в мире, харьков, германия, владимир путин, welt, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Германия, Владимир Путин, Welt, Вооруженные силы Украины
"Колоссальное давление": в Германии испугались мощного российского оружия

Welt: ВС РФ успешно применяют "Калибры" и "Искандеры" против ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек РИА Новости. Российская армия эффективно наносит урон ВСУ с помощью крылатых ракет "Калибр" и оперативно-тактических комплексов "Искандер", сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
"Под Харьковом и в самом городе были удары. Вероятно, прилетело множество дронов, <…> затем были использованы крылатые ракеты "Калибр" и ракетный комплекс "Искандер". <…> Мы видим, что русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти", — отметил он.
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Ваннер также подчеркнул, что удары, помимо позиций солдат противника, приходятся на объекты критической инфраструктуры Украины.
Ранее Telegram-канал издания "Общественное" сообщил, что в Харькове прогремели пять взрывов.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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