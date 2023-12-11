https://ria.ru/20231211/oplata-1915164703.html

В департаменте транспорта Москвы заявили о росте числа оплаченных поездок

В департаменте транспорта Москвы заявили о росте числа оплаченных поездок - РИА Новости, 11.12.2023

В департаменте транспорта Москвы заявили о росте числа оплаченных поездок

После усиленных проверок на маршрутах в Москве число оплаченных поездок вырастает до 10%, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:19

2023-12-11T19:19

2023-12-11T19:19

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758385689_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_04adb4e4a506127762a8127bae220308.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. После усиленных проверок на маршрутах в Москве число оплаченных поездок вырастает до 10%, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Регулярно в разных округах Москвы контролеры при участии полиции проверяют пассажиров на проблемных маршрутах. Мы видим эффект — число оплаченных поездок после этого вырастает до 10%," - говорится в сообщении. В материале уточнили, что средства от оплаты проезда помогают развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав. Также это позволяет улучшать пассажирские сервисы, то есть анализировать, как много пассажиров пользуются маршрутами, увеличивать количество транспорта при необходимости и уменьшать интервалы движения. Оплаченный проезд также является гарантией получения страховой выплаты при нештатной ситуации, говорится в тексте. В ведомстве напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 2000 рублей. Эта сумма больше, чем стоимость 30-дневного безлимитного проездного на весь наземный городской транспорт Москвы.

https://ria.ru/20231118/troyka-1910252665.html

https://ria.ru/20231211/proezd-1915033511.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва