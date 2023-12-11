https://ria.ru/20231211/oplata-1915164703.html
В департаменте транспорта Москвы заявили о росте числа оплаченных поездок
В департаменте транспорта Москвы заявили о росте числа оплаченных поездок - РИА Новости, 11.12.2023
В департаменте транспорта Москвы заявили о росте числа оплаченных поездок
После усиленных проверок на маршрутах в Москве число оплаченных поездок вырастает до 10%, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:19
2023-12-11T19:19
2023-12-11T19:19
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758385689_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_04adb4e4a506127762a8127bae220308.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. После усиленных проверок на маршрутах в Москве число оплаченных поездок вырастает до 10%, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Регулярно в разных округах Москвы контролеры при участии полиции проверяют пассажиров на проблемных маршрутах. Мы видим эффект — число оплаченных поездок после этого вырастает до 10%," - говорится в сообщении. В материале уточнили, что средства от оплаты проезда помогают развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав. Также это позволяет улучшать пассажирские сервисы, то есть анализировать, как много пассажиров пользуются маршрутами, увеличивать количество транспорта при необходимости и уменьшать интервалы движения. Оплаченный проезд также является гарантией получения страховой выплаты при нештатной ситуации, говорится в тексте. В ведомстве напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 2000 рублей. Эта сумма больше, чем стоимость 30-дневного безлимитного проездного на весь наземный городской транспорт Москвы.
https://ria.ru/20231118/troyka-1910252665.html
https://ria.ru/20231211/proezd-1915033511.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758385689_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_85d7df16c99119de736bd7998c45fd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В департаменте транспорта Москвы заявили о росте числа оплаченных поездок
Дептранс: число оплаченных поездок после усиленных проверок выросло до 10%
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
После усиленных проверок на маршрутах в Москве число оплаченных поездок вырастает до 10%, сообщается в Telegram-канале
департамента транспорта столицы.
"Регулярно в разных округах Москвы контролеры при участии полиции проверяют пассажиров на проблемных маршрутах. Мы видим эффект — число оплаченных поездок после этого вырастает до 10%," - говорится в сообщении.
Дептранс Москвы выпустил карту "Тройка", посвященную Деду Морозу
В материале уточнили, что средства от оплаты проезда помогают развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав. Также это позволяет улучшать пассажирские сервисы, то есть анализировать, как много пассажиров пользуются маршрутами, увеличивать количество транспорта при необходимости и уменьшать интервалы движения.
Оплаченный проезд также является гарантией получения страховой выплаты при нештатной ситуации, говорится в тексте.
В ведомстве напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 2000 рублей. Эта сумма больше, чем стоимость 30-дневного безлимитного проездного на весь наземный городской транспорт Москвы.
В Подмосковье тестируют проект оплаты проезда в транспорте по геолокации