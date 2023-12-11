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В департаменте транспорта Москвы заявили о росте числа оплаченных поездок - РИА Новости, 11.12.2023
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19:19 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/oplata-1915164703.html
В департаменте транспорта Москвы заявили о росте числа оплаченных поездок
В департаменте транспорта Москвы заявили о росте числа оплаченных поездок - РИА Новости, 11.12.2023
В департаменте транспорта Москвы заявили о росте числа оплаченных поездок
После усиленных проверок на маршрутах в Москве число оплаченных поездок вырастает до 10%, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:19
2023-12-11T19:19
общество
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. После усиленных проверок на маршрутах в Москве число оплаченных поездок вырастает до 10%, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Регулярно в разных округах Москвы контролеры при участии полиции проверяют пассажиров на проблемных маршрутах. Мы видим эффект — число оплаченных поездок после этого вырастает до 10%," - говорится в сообщении. В материале уточнили, что средства от оплаты проезда помогают развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав. Также это позволяет улучшать пассажирские сервисы, то есть анализировать, как много пассажиров пользуются маршрутами, увеличивать количество транспорта при необходимости и уменьшать интервалы движения. Оплаченный проезд также является гарантией получения страховой выплаты при нештатной ситуации, говорится в тексте. В ведомстве напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 2000 рублей. Эта сумма больше, чем стоимость 30-дневного безлимитного проездного на весь наземный городской транспорт Москвы.
https://ria.ru/20231118/troyka-1910252665.html
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общество, москва
Общество, Москва
В департаменте транспорта Москвы заявили о росте числа оплаченных поездок

Дептранс: число оплаченных поездок после усиленных проверок выросло до 10%

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКонтролер
Контролер - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Контролер . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. После усиленных проверок на маршрутах в Москве число оплаченных поездок вырастает до 10%, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Регулярно в разных округах Москвы контролеры при участии полиции проверяют пассажиров на проблемных маршрутах. Мы видим эффект — число оплаченных поездок после этого вырастает до 10%," - говорится в сообщении.
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18 ноября, 11:38
В материале уточнили, что средства от оплаты проезда помогают развивать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав. Также это позволяет улучшать пассажирские сервисы, то есть анализировать, как много пассажиров пользуются маршрутами, увеличивать количество транспорта при необходимости и уменьшать интервалы движения.
Оплаченный проезд также является гарантией получения страховой выплаты при нештатной ситуации, говорится в тексте.
В ведомстве напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 2000 рублей. Эта сумма больше, чем стоимость 30-дневного безлимитного проездного на весь наземный городской транспорт Москвы.
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Вчера, 11:58
 
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