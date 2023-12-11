https://ria.ru/20231211/obsuzhdenie-1914993943.html

Эрдоган и Байден вскоре обсудят ситуацию в секторе Газа, пишут СМИ

Эрдоган и Байден вскоре обсудят ситуацию в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023

Эрдоган и Байден вскоре обсудят ситуацию в секторе Газа, пишут СМИ

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден обсудят ситуацию в Газе по телефону в ближайшие дни, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T07:38

2023-12-11T07:38

2023-12-11T07:38

в мире

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

джо байден

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден обсудят ситуацию в Газе по телефону в ближайшие дни, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. "В ближайшие дни ожидается телефонный разговор лидеров", - сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. По данным издания, главным пунктом повестки дня встречи двух лидеров будет Газа. "Будут обсуждаться как постоянное прекращение огня, так и статус Газы после войны. Но есть и вопросы между Турцией и США, такие как продажа самолетов F-16 и членство Швеции в НАТО",- отметило издание.

https://ria.ru/20231210/plan-1914900983.html

турция

сша

палестина

сектор газа

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в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, джо байден, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа