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Эрдоган и Байден вскоре обсудят ситуацию в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
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07:38 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/obsuzhdenie-1914993943.html
Эрдоган и Байден вскоре обсудят ситуацию в секторе Газа, пишут СМИ
Эрдоган и Байден вскоре обсудят ситуацию в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
Эрдоган и Байден вскоре обсудят ситуацию в секторе Газа, пишут СМИ
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден обсудят ситуацию в Газе по телефону в ближайшие дни, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T07:38
2023-12-11T07:38
в мире
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
джо байден
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден обсудят ситуацию в Газе по телефону в ближайшие дни, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. "В ближайшие дни ожидается телефонный разговор лидеров", - сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. По данным издания, главным пунктом повестки дня встречи двух лидеров будет Газа. "Будут обсуждаться как постоянное прекращение огня, так и статус Газы после войны. Но есть и вопросы между Турцией и США, такие как продажа самолетов F-16 и членство Швеции в НАТО",- отметило издание.
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турция
сша
палестина
сектор газа
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в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, джо байден, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Эрдоган и Байден вскоре обсудят ситуацию в секторе Газа, пишут СМИ

Hürriyet: Эрдоган и Байден обсудят ситуацию в Газе по телефону в ближайшие дни

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден обсудят ситуацию в Газе по телефону в ближайшие дни, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники.
«
"В ближайшие дни ожидается телефонный разговор лидеров", - сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
По данным издания, главным пунктом повестки дня встречи двух лидеров будет Газа.
"Будут обсуждаться как постоянное прекращение огня, так и статус Газы после войны. Но есть и вопросы между Турцией и США, такие как продажа самолетов F-16 и членство Швеции в НАТО",- отметило издание.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
СМИ раскрыли подробности "плана Турции" по урегулированию конфликта в Газе
Вчера, 11:29
 
В миреТурцияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганДжо БайденНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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