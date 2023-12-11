https://ria.ru/20231211/obsuzhdenie-1914993943.html
Эрдоган и Байден вскоре обсудят ситуацию в секторе Газа, пишут СМИ
Эрдоган и Байден вскоре обсудят ситуацию в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
Эрдоган и Байден вскоре обсудят ситуацию в секторе Газа, пишут СМИ
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден обсудят ситуацию в Газе по телефону в ближайшие дни, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T07:38
2023-12-11T07:38
2023-12-11T07:38
в мире
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джо байден
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден обсудят ситуацию в Газе по телефону в ближайшие дни, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на источники. "В ближайшие дни ожидается телефонный разговор лидеров", - сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. По данным издания, главным пунктом повестки дня встречи двух лидеров будет Газа. "Будут обсуждаться как постоянное прекращение огня, так и статус Газы после войны. Но есть и вопросы между Турцией и США, такие как продажа самолетов F-16 и членство Швеции в НАТО",- отметило издание.
https://ria.ru/20231210/plan-1914900983.html
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в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, джо байден, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Эрдоган и Байден вскоре обсудят ситуацию в секторе Газа, пишут СМИ
Hürriyet: Эрдоган и Байден обсудят ситуацию в Газе по телефону в ближайшие дни