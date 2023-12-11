https://ria.ru/20231211/obstrel-1915065189.html

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 11.12.2023

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки из "натовской" артиллерии, выпустив за 10 минут семь снарядов, из них три - кассетного типа, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:02

2023-12-11T14:02

2023-12-11T14:02

специальная военная операция на украине

горловка

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ДОНЕЦК, 11 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки из "натовской" артиллерии, выпустив за 10 минут семь снарядов, из них три - кассетного типа, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 13.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

горловка

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горловка