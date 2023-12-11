https://ria.ru/20231211/obschestvo-1915021475.html

ВЦИОМ: половина россиян считает, что их окружают культурные люди

ВЦИОМ: половина россиян считает, что их окружают культурные люди - РИА Новости, 11.12.2023

ВЦИОМ: половина россиян считает, что их окружают культурные люди

Половина россиян (50%) заявили, что их окружают в основном культурные люди, 29% сказали, что за последние годы культурных людей стало больше, согласно данным... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:08

2023-12-11T11:08

2023-12-11T11:08

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Половина россиян (50%) заявили, что их окружают в основном культурные люди, 29% сказали, что за последние годы культурных людей стало больше, согласно данным опроса ВЦИОМ. Отвечая на вопрос о своем окружении, 50% респондентов отметили, что вокруг них в основном культурные люди, а 10 лет назад только 29% дали такой ответ. Еще 45% заявили, что среди тех, с кем они контактируют, есть как культурные, так и некультурные люди, согласно данным опроса, которые приводятся на сайте ВЦИОМ. Женщины (53%) чаще мужчин (47%) отвечали, что их окружают культурные люди. Кроме того, чаще всего такой ответ давали респонденты в возрасте 25-34 лет – 54%. Почти треть (29%) опрошенных сказали, что за последние 3-5 лет в России культурных людей стало больше, 31% сказали, что их количество уменьшилось, столько же (31%) ответили, что культурных людей осталось столько же. Респонденты в возрасте старше 60 лет чаще всего отвечали, что культурных людей в РФ стало меньше – 35%, сообщает ВЦИОМ. Около половины (49%) опрошенных отметили, что культурного человека отличают хорошие манеры, этикет и следование нормам поведения, еще 24% назвали культурную образованность и интересы среди характеристик культурных людей, 9% респондентов ответили, что личные качества влияют на культуру человека. Отсутствие манер и пренебрежение нормами поведения 60% россиян назвали качествами некультурного человека, еще 12% сказали, что необразованные люди и те, у кого нет интересов, являются некультурными. Среди прочих характеристик некультурных людей россияне называли личные качества (9%), внешний вид (6%) и отсутствие патриотических качеств (5%). Телефонный опрос проведен 19 ноября среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20231207/opros-1914293729.html

https://ria.ru/20231129/opros-1912624271.html

https://ria.ru/20231130/vtsiom-1912843628.html

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общество, россия, вциом