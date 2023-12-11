https://ria.ru/20231211/obrushenie-1914991424.html
Во Владивостоке обрушилась часть здания
Во Владивостоке обрушилась часть здания - РИА Новости, 11.12.2023
Во Владивостоке обрушилась часть здания
Специалисты городской администрации выехали на место обрушения части здания на дорогу на улице Гоголя во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T05:32
2023-12-11T05:32
2023-12-11T07:34
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Специалисты городской администрации выехали на место обрушения части здания на дорогу на улице Гоголя во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель мэрии.В соцсетях разошлись видео, снятые на регистратор автомобиля. На них видно, что стоящее у дороги здание демонтируют. Часть конструкции обрушивается на пешеходную дорожку. Рядом проезжающей машине удается увернуться от обломков."Специалисты административно-территориального управления Ленинского района выехали на место для выяснения обстоятельств произошедшего. Предварительно, планируется обратиться в контролирующие органы для оценки соблюдения требований безопасности проведения работ", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте идет устранение последствий ЧП, информации о пострадавших нет.Ранее в этом здании размещались кафе.
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происшествия, владивосток, ленинский район, россия
Происшествия, Владивосток, Ленинский район, Россия
Во Владивостоке обрушилась часть здания
Во Владивостоке обрушилась часть здания, на место выехали специалисты мэрии
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Специалисты городской администрации выехали на место обрушения части здания на дорогу на улице Гоголя во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
В соцсетях разошлись видео, снятые на регистратор автомобиля. На них видно, что стоящее у дороги здание демонтируют. Часть конструкции обрушивается на пешеходную дорожку. Рядом проезжающей машине удается увернуться от обломков.
"Специалисты административно-территориального управления Ленинского района
выехали на место для выяснения обстоятельств произошедшего. Предварительно, планируется обратиться в контролирующие органы для оценки соблюдения требований безопасности проведения работ", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте идет устранение последствий ЧП, информации о пострадавших нет.
Ранее в этом здании размещались кафе.
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