https://ria.ru/20231211/obrushenie-1914991424.html

Во Владивостоке обрушилась часть здания

Во Владивостоке обрушилась часть здания - РИА Новости, 11.12.2023

Во Владивостоке обрушилась часть здания

Специалисты городской администрации выехали на место обрушения части здания на дорогу на улице Гоголя во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T05:32

2023-12-11T05:32

2023-12-11T07:34

происшествия

владивосток

ленинский район

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Специалисты городской администрации выехали на место обрушения части здания на дорогу на улице Гоголя во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель мэрии.В соцсетях разошлись видео, снятые на регистратор автомобиля. На них видно, что стоящее у дороги здание демонтируют. Часть конструкции обрушивается на пешеходную дорожку. Рядом проезжающей машине удается увернуться от обломков."Специалисты административно-территориального управления Ленинского района выехали на место для выяснения обстоятельств произошедшего. Предварительно, планируется обратиться в контролирующие органы для оценки соблюдения требований безопасности проведения работ", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте идет устранение последствий ЧП, информации о пострадавших нет.Ранее в этом здании размещались кафе.

https://ria.ru/20231210/pozhar-1914923524.html

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происшествия, владивосток, ленинский район, россия