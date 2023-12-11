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Новогодние поздравления пассажиров будут звучать в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 11.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:49 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/novogodnie_pozdravleniya-1915083738.html
Новогодние поздравления пассажиров будут звучать в автобусах "Мострансавто"
Новогодние поздравления пассажиров будут звучать в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 11.12.2023
Новогодние поздравления пассажиров будут звучать в автобусах "Мострансавто"
На праздничных каникулах "Мострансавто" разместит аудиопоздравления от пассажиров с Новым годом в автобусах предприятия, сообщает пресс-служба Минтранса... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:49
2023-12-11T14:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
общественный транспорт
пассажиры
новый год
министерство транспорта московской области
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На праздничных каникулах "Мострансавто" разместит аудиопоздравления от пассажиров с Новым годом в автобусах предприятия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья. "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса региона. Компания приглашает принять участие в новогодней акции жителей Московской области. Поздравления будут транслироваться в автобусах разных городов Подмосковья. "Чтобы ваше поздравление прозвучало в наших автобусах, нужно выполнить простые условия: записать красивое и доброе пожелание в тихом помещении, голос должен быть четким, длительность поздравления — не более 20 секунд", - говорится в сообщении. Заявки принимаются до 18 декабря, поздравления нужно присылать на электронную почту: oprosmta@yandex.ru. От каждого пассажира принимается по одному поздравлению.
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московская область (подмосковье), общество, общественный транспорт, пассажиры, новый год, министерство транспорта московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Общественный транспорт, Пассажиры, Новый год, Министерство транспорта Московской области

Новогодние поздравления пассажиров будут звучать в автобусах "Мострансавто"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУкрашенный салон новогоднего автобуса
Украшенный салон новогоднего автобуса - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Украшенный салон новогоднего автобуса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На праздничных каникулах "Мострансавто" разместит аудиопоздравления от пассажиров с Новым годом в автобусах предприятия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
"Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса региона.
Компания приглашает принять участие в новогодней акции жителей Московской области. Поздравления будут транслироваться в автобусах разных городов Подмосковья.
"Чтобы ваше поздравление прозвучало в наших автобусах, нужно выполнить простые условия: записать красивое и доброе пожелание в тихом помещении, голос должен быть четким, длительность поздравления — не более 20 секунд", - говорится в сообщении.
Заявки принимаются до 18 декабря, поздравления нужно присылать на электронную почту: oprosmta@yandex.ru. От каждого пассажира принимается по одному поздравлению.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоОбщественный транспортПассажирыНовый годМинистерство транспорта Московской области
 
 
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