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Новогодние поздравления пассажиров будут звучать в автобусах "Мострансавто"
Новогодние поздравления пассажиров будут звучать в автобусах "Мострансавто" - РИА Новости, 11.12.2023
Новогодние поздравления пассажиров будут звучать в автобусах "Мострансавто"
На праздничных каникулах "Мострансавто" разместит аудиопоздравления от пассажиров с Новым годом в автобусах предприятия, сообщает пресс-служба Минтранса... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:49
2023-12-11T14:49
2023-12-11T14:49
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На праздничных каникулах "Мострансавто" разместит аудиопоздравления от пассажиров с Новым годом в автобусах предприятия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья. "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса региона. Компания приглашает принять участие в новогодней акции жителей Московской области. Поздравления будут транслироваться в автобусах разных городов Подмосковья. "Чтобы ваше поздравление прозвучало в наших автобусах, нужно выполнить простые условия: записать красивое и доброе пожелание в тихом помещении, голос должен быть четким, длительность поздравления — не более 20 секунд", - говорится в сообщении. Заявки принимаются до 18 декабря, поздравления нужно присылать на электронную почту: oprosmta@yandex.ru. От каждого пассажира принимается по одному поздравлению.
https://ria.ru/20231211/proezd-1915033511.html
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московская область (подмосковье), общество, общественный транспорт, пассажиры, новый год, министерство транспорта московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Общественный транспорт, Пассажиры, Новый год, Министерство транспорта Московской области