https://ria.ru/20231211/noutbuki-1914988566.html

В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус"

В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус" - РИА Новости, 11.12.2023

В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус"

В Шуе начнут производить улучшенные отечественные ноутбуки "Аквариус", рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T04:20

2023-12-11T04:20

2023-12-11T06:03

экономика

технологии

шуя

тверь

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Шуе начнут производить улучшенные отечественные ноутбуки "Аквариус", рассказали РИА Новости в компании."Аквариус" запускает производство российских многофункциональных ноутбуков с высоким разрешением экрана… Ноутбук Aquarius Cmp NS616 разработан в собственном R&D-центре и произведен в рамках кооперации на предприятиях группы: системная плата изготовлена на производстве в Шуе, а сборка готовой продукции выполнена в Твери", — уточнили на предприятии.По данным компании, в новой версии пддерживаются высокоскоростные беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, причем в качестве опции возможна установка LTE модема. Запаса аккумулятора хватает до 13 часов автономной работы, отметили в "Аквариусе".Там добавили, что в устройство встроен энергоэффективный процессор с частотой до пяти гигагерц. Ноутбук оснащен экраном 16 дюймов с разрешением 2560 на 1600 пикселей и предназначен для решения широкого круга задач: бизнеса, учебы, работы с графическими и видеоматериалами.Устройство внесено в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга.

https://ria.ru/20230531/investproekt-1875466922.html

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экономика, технологии, шуя, тверь, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)