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В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус" - РИА Новости, 11.12.2023
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04:20 11.12.2023 (обновлено: 06:03 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/noutbuki-1914988566.html
В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус"
В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус" - РИА Новости, 11.12.2023
В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус"
В Шуе начнут производить улучшенные отечественные ноутбуки "Аквариус", рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T04:20
2023-12-11T06:03
экономика
технологии
шуя
тверь
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Шуе начнут производить улучшенные отечественные ноутбуки "Аквариус", рассказали РИА Новости в компании.&quot;Аквариус&quot; запускает производство российских многофункциональных ноутбуков с высоким разрешением экрана… Ноутбук Aquarius Cmp NS616 разработан в собственном R&amp;D-центре и произведен в рамках кооперации на предприятиях группы: системная плата изготовлена на производстве в Шуе, а сборка готовой продукции выполнена в Твери&quot;, — уточнили на предприятии.По данным компании, в новой версии пддерживаются высокоскоростные беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, причем в качестве опции возможна установка LTE модема. Запаса аккумулятора хватает до 13 часов автономной работы, отметили в "Аквариусе".Там добавили, что в устройство встроен энергоэффективный процессор с частотой до пяти гигагерц. Ноутбук оснащен экраном 16 дюймов с разрешением 2560 на 1600 пикселей и предназначен для решения широкого круга задач: бизнеса, учебы, работы с графическими и видеоматериалами.Устройство внесено в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга.
https://ria.ru/20230531/investproekt-1875466922.html
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экономика, технологии, шуя, тверь, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Шуя, Тверь, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус"

В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус", собирать в Твери

© Фото : AquariusСтенд компании "Аквариус" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России"
Стенд компании Аквариус на конференции Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Aquarius
Стенд компании "Аквариус" на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Шуе начнут производить улучшенные отечественные ноутбуки "Аквариус", рассказали РИА Новости в компании.
«

"Аквариус" запускает производство российских многофункциональных ноутбуков с высоким разрешением экрана… Ноутбук Aquarius Cmp NS616 разработан в собственном R&D-центре и произведен в рамках кооперации на предприятиях группы: системная плата изготовлена на производстве в Шуе, а сборка готовой продукции выполнена в Твери", — уточнили на предприятии.

По данным компании, в новой версии пддерживаются высокоскоростные беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, причем в качестве опции возможна установка LTE модема. Запаса аккумулятора хватает до 13 часов автономной работы, отметили в "Аквариусе".
Там добавили, что в устройство встроен энергоэффективный процессор с частотой до пяти гигагерц. Ноутбук оснащен экраном 16 дюймов с разрешением 2560 на 1600 пикселей и предназначен для решения широкого круга задач: бизнеса, учебы, работы с графическими и видеоматериалами.
Устройство внесено в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей встречи с руководством компании Аквариус - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
"Аквариус" реализует в Тверской области инвестпроект в сфере IT
31 мая, 10:16
 
ЭкономикаТехнологииШуяТверьРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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