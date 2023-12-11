https://ria.ru/20231211/noutbuki-1914988566.html
В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус"
В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус" - РИА Новости, 11.12.2023
В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус"
В Шуе начнут производить улучшенные отечественные ноутбуки "Аквариус", рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T04:20
2023-12-11T04:20
2023-12-11T06:03
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шуя
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Шуе начнут производить улучшенные отечественные ноутбуки "Аквариус", рассказали РИА Новости в компании."Аквариус" запускает производство российских многофункциональных ноутбуков с высоким разрешением экрана… Ноутбук Aquarius Cmp NS616 разработан в собственном R&D-центре и произведен в рамках кооперации на предприятиях группы: системная плата изготовлена на производстве в Шуе, а сборка готовой продукции выполнена в Твери", — уточнили на предприятии.По данным компании, в новой версии пддерживаются высокоскоростные беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, причем в качестве опции возможна установка LTE модема. Запаса аккумулятора хватает до 13 часов автономной работы, отметили в "Аквариусе".Там добавили, что в устройство встроен энергоэффективный процессор с частотой до пяти гигагерц. Ноутбук оснащен экраном 16 дюймов с разрешением 2560 на 1600 пикселей и предназначен для решения широкого круга задач: бизнеса, учебы, работы с графическими и видеоматериалами.Устройство внесено в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга.
https://ria.ru/20230531/investproekt-1875466922.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, шуя, тверь, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Шуя, Тверь, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус"
В Шуе начнут производить улучшенные ноутбуки "Аквариус", собирать в Твери
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Шуе начнут производить улучшенные отечественные ноутбуки "Аквариус", рассказали РИА Новости в компании.
«
"Аквариус" запускает производство российских многофункциональных ноутбуков с высоким разрешением экрана… Ноутбук Aquarius Cmp NS616 разработан в собственном R&D-центре и произведен в рамках кооперации на предприятиях группы: системная плата изготовлена на производстве в Шуе, а сборка готовой продукции выполнена в Твери", — уточнили на предприятии.
По данным компании, в новой версии пддерживаются высокоскоростные беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, причем в качестве опции возможна установка LTE модема. Запаса аккумулятора хватает до 13 часов автономной работы, отметили в "Аквариусе".
Там добавили, что в устройство встроен энергоэффективный процессор с частотой до пяти гигагерц. Ноутбук оснащен экраном 16 дюймов с разрешением 2560 на 1600 пикселей и предназначен для решения широкого круга задач: бизнеса, учебы, работы с графическими и видеоматериалами.
Устройство внесено в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга
.
"Аквариус" реализует в Тверской области инвестпроект в сфере IT