https://ria.ru/20231211/natsproekty-1915178875.html

Цыбульский доложил Путину о реализации нацпроектов в Архангельске

Цыбульский доложил Путину о реализации нацпроектов в Архангельске - РИА Новости, 11.12.2023

Цыбульский доложил Путину о реализации нацпроектов в Архангельске

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рассказал Владимиру Путину, как различные механизмы, инициированные главой государства, применяются в... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:31

2023-12-11T20:31

2023-12-11T20:34

архангельская область

архангельск

архангельская область

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владимир путин

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рассказал Владимиру Путину, как различные механизмы, инициированные главой государства, применяются в реальных проектах развития территорий на примере одного из самых динамично развивающихся округов Архангельска – Майская Горка, где построена самая большая школа, два детсада, дороги и расселено 90 тысяч метров аварийного жилья, сообщила пресс-служба правительства региона. Диалог состоялся во время визита президента РФ в новую – самую большую в регионе – школу №7, которая стала ядром социальной инфраструктуры динамично развивающегося округа. По словам Цыбульского, устойчивый импульс развитию городских территорий в Архангельской области дает реализация нацпроектов. Один из наглядных примеров – округ Майская Горка в Архангельске. "За последние годы в микрорайоне появилась самая большая школа, мы расселили 90 тысяч квадратных метров аварийного жилья, построили два детских сада и за счет инвестиционного бюджетного кредита построили дорогу", – отметил Цыбульский.Он пояснил, что вложения за счет государственных инвестиций привели к тому, что сейчас в районе активно развивается коммерческое строительство, масштабные инвестиционные проекты. Бизнес берет на себя обязательства в том числе по строительству социальной инфраструктуры – в ближайшее время по нацпроекту "Демография" появится еще два детских сада на 280 мест каждый. Также строятся еще одна школа на 860 мест в рамках нацпроекта "Образование", физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь же будет застройка в рамках территории опережающего развития, так называемого "Арктического квартала". Таким образом, этот район становится одним из наиболее комфортных для жизни и востребованных среди горожан. По президентскому нацпроекту "Жилье и городская среда" в Майской горке построено уже 90 тысяч квадратных метров жилья, в которое переехали люди из аварийных домов. В эксплуатацию введено 13 новостроек. "Благодаря новому инструменту поддержки – инфраструктурному бюджетному кредиту – здесь активно развивают транспортную инфраструктуру. На строительство автомобильной дороги по Московскому проспекту и реконструкцию примыкающей к нему улицы Ленина, которая расширена с двух до четырех полос, за два последних года было направлено два миллиарда рублей", - отметили в пресс-службе. Цыбульский пояснил, что на сегодняшний день округ Майская горка – это территория, которая застраивается, благодаря использованию всех государственных инструментов развития. До 2028 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" здесь планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 130 тысяч квадратных метров жилья. Еще один механизм развития жилищного строительства – территория опережающего развития. В рамках создания Арктического квартала в Майской горке определены четыре незастроенных земельных участка для возведения новостроек. До 2028 года планируется построить и ввести в эксплуатацию 190 тысяч квадратных метров жилья. Заявка на создание ТОР в Архангельской области представлена в адрес Минвостокразвития России. "К 2030 году в этом микрорайоне Архангельска планируется ввести в эксплуатацию 3 детских сада на 880 мест, в том числе детский сад на 220 мест в рамках масштабного инвестиционного проекта. Этот же инструмент будет использован и при строительстве коммерческого жилья. В рамках МИП к 2029 году будет возведено порядка 200 тысяч квадратных метров", - добавили в правительстве региона. Развивать транспортную инфраструктуру этого территориального округа власти региона планируют в ближайшее время через механизм инфраструктурных бюджетных кредитов. "Развитие микрорайона за счет создания новых объектов жилого фонда, улучшения социальной и транспортной инфраструктуры, позволит улучшить качество жизни 25 тысяч жителей микрорайона и в целом жителей города Архангельска", - резюмировали в правительстве.

https://ria.ru/20231211/tsybulskiy-1915177453.html

https://ria.ru/20231115/semi-1909581503.html

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Наталья Макарова

архангельск, архангельская область, россия, владимир путин, александр цыбульский