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Завершено расследование дела о нападении на псковских десантников

Завершено расследование дела о нападении на псковских десантников - РИА Новости, 12.12.2023

Завершено расследование дела о нападении на псковских десантников

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-11T23:29

2023-12-11T23:29

2023-12-12T00:03

происшествия

шамиль басаев

чеченская республика (чечня)

россия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщили в пресс-службе ведомства.Следователи установили, что 29 февраля 2000 года Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов в составе вооруженной банды, которой руководили террористы Хаттаб и Шамиль Басаев, напали на военных шестой роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Бой произошел в районе чеченского села Улус-Керт.Боевики напали на псковских десантников с трех сторон. Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов заняли позиции и прицельно стреляли по военным из автоматов. В атаке, которая длилась до утра первого марта, погибли 84 военнослужащих.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении участников банды направлено в суд.Ранее 23 участников боестолкновения приговорили к длительным срокам лишения свободы. Пятеро обвиняемых по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов преследование прекращено в связи с их смертью — их уничтожили при оказании вооруженного сопротивления.

https://ria.ru/20200229/1565330664.html

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происшествия, шамиль басаев, чеченская республика (чечня), россия