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Завершено расследование дела о нападении на псковских десантников - РИА Новости, 12.12.2023
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23:29 11.12.2023 (обновлено: 00:03 12.12.2023)
https://ria.ru/20231211/napadenie-1915195606.html
Завершено расследование дела о нападении на псковских десантников
Завершено расследование дела о нападении на псковских десантников - РИА Новости, 12.12.2023
Завершено расследование дела о нападении на псковских десантников
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-11T23:29
2023-12-12T00:03
происшествия
шамиль басаев
чеченская республика (чечня)
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщили в пресс-службе ведомства.Следователи установили, что 29 февраля 2000 года Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов в составе вооруженной банды, которой руководили террористы Хаттаб и Шамиль Басаев, напали на военных шестой роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Бой произошел в районе чеченского села Улус-Керт.Боевики напали на псковских десантников с трех сторон. Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов заняли позиции и прицельно стреляли по военным из автоматов. В атаке, которая длилась до утра первого марта, погибли 84 военнослужащих.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении участников банды направлено в суд.Ранее 23 участников боестолкновения приговорили к длительным срокам лишения свободы. Пятеро обвиняемых по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов преследование прекращено в связи с их смертью — их уничтожили при оказании вооруженного сопротивления.
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происшествия, шамиль басаев, чеченская республика (чечня), россия
Происшествия, Шамиль Басаев, Чеченская республика (Чечня), Россия
Завершено расследование дела о нападении на псковских десантников

СК закончил расследование дела о нападении на псковских десантников в 2000 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о нападении на псковских десантников в 2000 году, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи установили, что 29 февраля 2000 года Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев, Хайдар Раззаков и Мухамедвали Шайхутдинов в составе вооруженной банды, которой руководили террористы Хаттаб и Шамиль Басаев, напали на военных шестой роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Бой произошел в районе чеченского села Улус-Керт.
Боевики напали на псковских десантников с трех сторон. Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов заняли позиции и прицельно стреляли по военным из автоматов. В атаке, которая длилась до утра первого марта, погибли 84 военнослужащих.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении участников банды направлено в суд.
Ранее 23 участников боестолкновения приговорили к длительным срокам лишения свободы. Пятеро обвиняемых по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов преследование прекращено в связи с их смертью — их уничтожили при оказании вооруженного сопротивления.
Разведвзвод 6-й роты - РИА Новости, 1920, 29.02.2020
Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
29 февраля 2020, 08:00
 
ПроисшествияШамиль БасаевЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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