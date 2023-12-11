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Мужчину, кинувшего бутылку в Милея во время инаугурации, арестуют - РИА Новости, 12.12.2023
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23:46 11.12.2023 (обновлено: 06:30 12.12.2023)
https://ria.ru/20231211/muzhchina-1915196659.html
Мужчину, кинувшего бутылку в Милея во время инаугурации, арестуют
Мужчину, кинувшего бутылку в Милея во время инаугурации, арестуют - РИА Новости, 12.12.2023
Мужчину, кинувшего бутылку в Милея во время инаугурации, арестуют
Мужчина бросил бутылку в голову президента Аргентины Хавьера Милея во время инаугурации, судья выдал ордер на его арест, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-11T23:46
2023-12-12T06:30
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек - РИА Новости. Мужчина бросил бутылку в голову президента Аргентины Хавьера Милея во время инаугурации, судья выдал ордер на его арест, сообщает телеканал TN. "Речь идет о Гастоне Меркансини, который в воскресенье попытался напасть на президента, когда тот проезжал по улице в кабриолете в сторону президентского дворца", - отмечает СМИ. Бутылка не попала в президента, но задела одного из охранников, которые шли рядом с машиной. Судья Ариэль Лихо выдал ордер на задержание нападавшего. Это уже не в первый раз, когда Меркансини попадает в поле зрения полиции. Он уже задерживался в июле этого года за то, что железным прутом разбил стекла в чужой машине.
https://ria.ru/20231210/argentina-1914951927.html
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
Мужчину, кинувшего бутылку в Милея во время инаугурации, арестуют

В нового президента Аргентины Милея в ходе инаугурации бросили бутылку

© AP Photo / Gustavo GarelloПолиция в Аргентине
Полиция в Аргентине - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Gustavo Garello
Полиция в Аргентине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек - РИА Новости. Мужчина бросил бутылку в голову президента Аргентины Хавьера Милея во время инаугурации, судья выдал ордер на его арест, сообщает телеканал TN.
«
"Речь идет о Гастоне Меркансини, который в воскресенье попытался напасть на президента, когда тот проезжал по улице в кабриолете в сторону президентского дворца", - отмечает СМИ.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Милей рассказал о будущем экономики Аргентины
10 декабря, 18:41
Бутылка не попала в президента, но задела одного из охранников, которые шли рядом с машиной.
Судья Ариэль Лихо выдал ордер на задержание нападавшего.
Это уже не в первый раз, когда Меркансини попадает в поле зрения полиции. Он уже задерживался в июле этого года за то, что железным прутом разбил стекла в чужой машине.
Инаугурация президента Аргентины - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
10 декабря, 17:59
 
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