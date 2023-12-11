https://ria.ru/20231211/muzhchina-1915196659.html

Мужчину, кинувшего бутылку в Милея во время инаугурации, арестуют

Мужчину, кинувшего бутылку в Милея во время инаугурации, арестуют - РИА Новости, 12.12.2023

Мужчину, кинувшего бутылку в Милея во время инаугурации, арестуют

Мужчина бросил бутылку в голову президента Аргентины Хавьера Милея во время инаугурации, судья выдал ордер на его арест, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-11T23:46

2023-12-11T23:46

2023-12-12T06:30

в мире

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 дек - РИА Новости. Мужчина бросил бутылку в голову президента Аргентины Хавьера Милея во время инаугурации, судья выдал ордер на его арест, сообщает телеканал TN. "Речь идет о Гастоне Меркансини, который в воскресенье попытался напасть на президента, когда тот проезжал по улице в кабриолете в сторону президентского дворца", - отмечает СМИ. Бутылка не попала в президента, но задела одного из охранников, которые шли рядом с машиной. Судья Ариэль Лихо выдал ордер на задержание нападавшего. Это уже не в первый раз, когда Меркансини попадает в поле зрения полиции. Он уже задерживался в июле этого года за то, что железным прутом разбил стекла в чужой машине.

https://ria.ru/20231210/argentina-1914951927.html

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аргентина

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в мире, аргентина