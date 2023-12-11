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На МЦД-3 задержали несколько поездов - РИА Новости, 11.12.2023
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19:45 11.12.2023 (обновлено: 21:50 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/mtsd-3-1915170661.html
На МЦД-3 задержали несколько поездов
На МЦД-3 задержали несколько поездов - РИА Новости, 11.12.2023
На МЦД-3 задержали несколько поездов
Несколько поездов в сторону Ипподрома на МЦД-3 (D3) задерживаются из-за остановки состава по техническим причинам на станции Андроновка, сообщает Центральная... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:45
2023-12-11T21:50
происшествия
центральная пригородная пассажирская компания
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Несколько поездов в сторону Ипподрома на МЦД-3 (D3) задерживаются из-за остановки состава по техническим причинам на станции Андроновка, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в своем телеграм-канале."На D3 задерживаются несколько поездов в сторону Ипподрома из-за остановки состава по техническим причинам на станции Андроновка, он уже отправился", - говорится в сообщении. Отмечается, что перевозчик совместно с Московской железной дорогой (МЖД) принимает меры для сокращения опозданий. МЖД также сообщила, что в 18.50 на перегоне Москва-Казанская-Перово Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №7454.
https://ria.ru/20231128/moskva-1912272677.html
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происшествия, центральная пригородная пассажирская компания
Происшествия, Центральная пригородная пассажирская компания
На МЦД-3 задержали несколько поездов

В движении поездов на МЦД-3 в Москве произошел сбой

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд у платформы
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд у платформы . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Несколько поездов в сторону Ипподрома на МЦД-3 (D3) задерживаются из-за остановки состава по техническим причинам на станции Андроновка, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в своем телеграм-канале.
«
"На D3 задерживаются несколько поездов в сторону Ипподрома из-за остановки состава по техническим причинам на станции Андроновка, он уже отправился", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перевозчик совместно с Московской железной дорогой (МЖД) принимает меры для сокращения опозданий.
МЖД также сообщила, что в 18.50 на перегоне Москва-Казанская-Перово Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №7454.
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