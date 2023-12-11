https://ria.ru/20231211/mtsd-3-1915170661.html
На МЦД-3 задержали несколько поездов
На МЦД-3 задержали несколько поездов - РИА Новости, 11.12.2023
На МЦД-3 задержали несколько поездов
Несколько поездов в сторону Ипподрома на МЦД-3 (D3) задерживаются из-за остановки состава по техническим причинам на станции Андроновка, сообщает Центральная... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:45
2023-12-11T19:45
2023-12-11T21:50
происшествия
центральная пригородная пассажирская компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894817285_0:65:3105:1812_1920x0_80_0_0_3b5fa396119cfe09fce6ec4d96e3eb86.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Несколько поездов в сторону Ипподрома на МЦД-3 (D3) задерживаются из-за остановки состава по техническим причинам на станции Андроновка, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в своем телеграм-канале."На D3 задерживаются несколько поездов в сторону Ипподрома из-за остановки состава по техническим причинам на станции Андроновка, он уже отправился", - говорится в сообщении. Отмечается, что перевозчик совместно с Московской железной дорогой (МЖД) принимает меры для сокращения опозданий. МЖД также сообщила, что в 18.50 на перегоне Москва-Казанская-Перово Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №7454.
https://ria.ru/20231128/moskva-1912272677.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894817285_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_26389b2a36620e2a81fbc53c0a8c9e95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, центральная пригородная пассажирская компания
Происшествия, Центральная пригородная пассажирская компания
На МЦД-3 задержали несколько поездов
В движении поездов на МЦД-3 в Москве произошел сбой