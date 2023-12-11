https://ria.ru/20231211/mtsd-3-1915170661.html

На МЦД-3 задержали несколько поездов

На МЦД-3 задержали несколько поездов - РИА Новости, 11.12.2023

На МЦД-3 задержали несколько поездов

Несколько поездов в сторону Ипподрома на МЦД-3 (D3) задерживаются из-за остановки состава по техническим причинам на станции Андроновка, сообщает Центральная... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:45

2023-12-11T19:45

2023-12-11T21:50

происшествия

центральная пригородная пассажирская компания

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Несколько поездов в сторону Ипподрома на МЦД-3 (D3) задерживаются из-за остановки состава по техническим причинам на станции Андроновка, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в своем телеграм-канале."На D3 задерживаются несколько поездов в сторону Ипподрома из-за остановки состава по техническим причинам на станции Андроновка, он уже отправился", - говорится в сообщении. Отмечается, что перевозчик совместно с Московской железной дорогой (МЖД) принимает меры для сокращения опозданий. МЖД также сообщила, что в 18.50 на перегоне Москва-Казанская-Перово Казанского направления МЖД по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд №7454.

https://ria.ru/20231128/moskva-1912272677.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, центральная пригородная пассажирская компания