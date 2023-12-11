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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 11.12.2023
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08:02 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/moskva-1914994739.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 11.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Снег и до минус 7 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T08:02
2023-12-11T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Снег и до минус 7 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве облачно, временами небольшой снег, метель. В Москве минус 5-7 градусов, в Московской области минус 4-9 градусов", - сказала Котилевская. Специалист отметила, что ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231210/pogoda-1914913422.html
москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В понедельник в Москве ожидается снег и до минус 7 градусов

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Снег и до минус 7 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В понедельник в Москве облачно, временами небольшой снег, метель. В Москве минус 5-7 градусов, в Московской области минус 4-9 градусов", - сказала Котилевская.
Специалист отметила, что ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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