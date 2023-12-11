https://ria.ru/20231211/moskva-1914994739.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 11.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Снег и до минус 7 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T08:02

2023-12-11T08:02

2023-12-11T08:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Снег и до минус 7 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве облачно, временами небольшой снег, метель. В Москве минус 5-7 градусов, в Московской области минус 4-9 градусов", - сказала Котилевская. Специалист отметила, что ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231210/pogoda-1914913422.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье)