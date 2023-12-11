https://ria.ru/20231211/morozy-1915004615.html
В Челябинске и Кургане 11 декабря все школьники учатся дистанционно
В Челябинске и Кургане 11 декабря все школьники учатся дистанционно - РИА Новости, 11.12.2023
В Челябинске и Кургане 11 декабря все школьники учатся дистанционно
Все школьники Кургана и Челябинска первой и второй смены учатся дистанционно 11 декабря из-за морозов, также на дистанционный формат обучения переведены... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:36
2023-12-11T09:36
2023-12-11T09:36
челябинск
южно-уральский государственный университет
курган
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151326/07/1513260744_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_947827e59480d0bdad66ca203cdd106b.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Все школьники Кургана и Челябинска первой и второй смены учатся дистанционно 11 декабря из-за морозов, также на дистанционный формат обучения переведены студенты двух крупных вузов Челябинска, сообщили в пресс-службах администраций и учебных заведений. В Челябинске температура воздуха утром 11 декабря составляла минус 33 градуса, в Кургане – минус 35 градусов. "Сегодня, 11 декабря, в связи с низкой температурой воздуха, отменяются занятия в школах Челябинска с 1 по 11 класс первой и второй смены", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Челябинска. Также по данным пресс-службы администрации Кургана, в связи с неблагоприятными погодными условиями 11 декабря занятия в школах города Кургана с 1 по 11 класс включительно первой и второй смены в очной форме отменяются. "Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий", - поясняется в сообщении. Кроме того, из-за морозов в дистанционный формат переводят обучение студентов двух крупных вузов Челябинска. "В Челябинском государственном университете в понедельник, 11 декабря, и вторник, 12 декабря, все занятия будут проводиться на дистанте", - сообщает пресс-служба ЧелГУ. В Южно-Уральском государственном университете "в понедельник занятия переносятся в дистанционный формат", сообщает пресс-служба ЮУрГУ. Ранее сообщалось, что школьники Кургана и Челябинска не учились в школах из-за морозов 7 и 8 декабря.
https://ria.ru/20231208/ekaterinburg-1914528217.html
https://ria.ru/20231210/moroz-1914902430.html
челябинск
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151326/07/1513260744_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_476769f718f3c4c89090be05fb436a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, южно-уральский государственный университет, курган, общество
Челябинск, Южно-Уральский государственный университет, Курган, Общество
В Челябинске и Кургане 11 декабря все школьники учатся дистанционно
Все школьники Челябинска и Кургана 11 декабря учатся дистанционно из-за морозов
ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Все школьники Кургана и Челябинска первой и второй смены учатся дистанционно 11 декабря из-за морозов, также на дистанционный формат обучения переведены студенты двух крупных вузов Челябинска, сообщили в пресс-службах администраций и учебных заведений.
В Челябинске температура воздуха утром 11 декабря составляла минус 33 градуса, в Кургане – минус 35 градусов.
«
"Сегодня, 11 декабря, в связи с низкой температурой воздуха, отменяются занятия в школах Челябинска с 1 по 11 класс первой и второй смены", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Челябинска.
ТЦ в Екатеринбурге поднял цену за паркинг ночью до 80 000 рублей
Также по данным пресс-службы администрации Кургана, в связи с неблагоприятными погодными условиями 11 декабря занятия в школах города Кургана с 1 по 11 класс включительно первой и второй смены в очной форме отменяются. "Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий", - поясняется в сообщении.
Кроме того, из-за морозов в дистанционный формат переводят обучение студентов двух крупных вузов Челябинска. "В Челябинском государственном университете в понедельник, 11 декабря, и вторник, 12 декабря, все занятия будут проводиться на дистанте", - сообщает пресс-служба ЧелГУ.
В Южно-Уральском государственном университете "в понедельник занятия переносятся в дистанционный формат", сообщает пресс-служба ЮУрГУ.
Ранее сообщалось, что школьники Кургана и Челябинска не учились в школах из-за морозов 7 и 8 декабря.
Эксперт рассказала, как зарядка через пауэр-банк в мороз вредит смартфону