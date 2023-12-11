https://ria.ru/20231211/morozy-1915004615.html

В Челябинске и Кургане 11 декабря все школьники учатся дистанционно

В Челябинске и Кургане 11 декабря все школьники учатся дистанционно - РИА Новости, 11.12.2023

В Челябинске и Кургане 11 декабря все школьники учатся дистанционно

Все школьники Кургана и Челябинска первой и второй смены учатся дистанционно 11 декабря из-за морозов, также на дистанционный формат обучения переведены... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:36

2023-12-11T09:36

2023-12-11T09:36

челябинск

южно-уральский государственный университет

курган

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Все школьники Кургана и Челябинска первой и второй смены учатся дистанционно 11 декабря из-за морозов, также на дистанционный формат обучения переведены студенты двух крупных вузов Челябинска, сообщили в пресс-службах администраций и учебных заведений. В Челябинске температура воздуха утром 11 декабря составляла минус 33 градуса, в Кургане – минус 35 градусов. "Сегодня, 11 декабря, в связи с низкой температурой воздуха, отменяются занятия в школах Челябинска с 1 по 11 класс первой и второй смены", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Челябинска. Также по данным пресс-службы администрации Кургана, в связи с неблагоприятными погодными условиями 11 декабря занятия в школах города Кургана с 1 по 11 класс включительно первой и второй смены в очной форме отменяются. "Занятия проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий", - поясняется в сообщении. Кроме того, из-за морозов в дистанционный формат переводят обучение студентов двух крупных вузов Челябинска. "В Челябинском государственном университете в понедельник, 11 декабря, и вторник, 12 декабря, все занятия будут проводиться на дистанте", - сообщает пресс-служба ЧелГУ. В Южно-Уральском государственном университете "в понедельник занятия переносятся в дистанционный формат", сообщает пресс-служба ЮУрГУ. Ранее сообщалось, что школьники Кургана и Челябинска не учились в школах из-за морозов 7 и 8 декабря.

https://ria.ru/20231208/ekaterinburg-1914528217.html

https://ria.ru/20231210/moroz-1914902430.html

челябинск

курган

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челябинск, южно-уральский государственный университет, курган, общество